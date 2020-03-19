【新冠肺炎】林鄭視察多項本地科研抗疫產品　又考察機場檢疫措施

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴重，本地多批科學家、廠商研發各種設備。行政長官林鄭月娥今日（19日）參觀多項本地科研設施，表示創新科技在抗疫方面功不可沒。

中大體測探測移動機械人 政府場地試用效明良好

林鄭與機電工程署署長薛永恒，今日參觀中文大學師生團隊結合人工智能（IT），有自動檢測體溫功能的「體溫探測移動機械人」。她指，中大團隊眼見疫情蔓延，在很短時間就研發了這個項目，並在多個政府場地試用，效果良好。

視察納米塗層、空氣微粒子過濾器等

薛永恒向林鄭介紹其他本地研發的項目，包括把抗微生物的技術加入納米材料的「納米塗層」，塗上搪瓷製品或風喉管有助防污和避免微生物停留，減少病毒傳播，還有可以將普通病房轉化成負壓病房的流動空氣微粒子過濾器、智能消毒機械人等。

林鄭表示，這些項目除了可以幫助香港防控新型冠狀病毒疫情外，未來還可以廣泛應用，保障公共衞生。

港產科技用於抗疫 包括3D打印防護面罩

她指出，創新科技在今次抗疫工作之中功不可沒，包括用於監察家居檢疫人士的電子手帶，給醫護入員使用、以3D打印技術生產新款防護面罩，亦有加強防止安老院舍感染的新型殺菌塗層，又有疫情專題網頁內的互動地圖，都有本地研究發和各方努力的成果。

林鄭說，上述項目說明香港創科方面大有可為，期待在戰勝疫情之後，集中力量與本地各科研機構和創科企業，一起推動香港創科發展。

到機場視察強制檢疫措施

另外，林鄭月娥與食物及衞生局局長陳肇始及機管局行政總裁林天福，今日下午到機場了解抵港人士實施強制檢疫的流程，包括抵港人士接受體溫檢測和提交健康申報表；向他們發出檢疫令及為他們戴上電子手帶，以確認他們於檢疫期內留在居所；及向他們派發資料包，介紹檢疫令的程序及需要注意的事項。部分抵港人士亦獲發進行病毒測試的樣本瓶，參加「加強化驗室監察計劃」。

醫管局正按政府抗疫督導委員會的指示，籌備在亞洲國際博覽館和北大嶼山醫院設立檢測中心，將部分抵港旅客分流到該處，並為他們採集樣本進行病毒測試。林鄭今日亦與醫管局主席范鴻齡和行政總裁高拔陞到上述兩個地點，了解檢測中心的準備工作。