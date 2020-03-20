【新冠肺炎】正審議5條口罩生產線資助　邱騰華：包括兒童口罩

商務及經濟發展局今日（20日）公布，在本地口罩生產資助計劃下批出首兩條生產線，局長邱騰華見傳媒時表示，局方正審核另外5條本地口罩生產線的撥款申請，反映計劃受社會歡迎，當中有企業更有意生產兒童口罩。他又對有酒店願意提供房間予檢疫人士表示歡迎。

兩條生產線將分別由本月20日及下月5日起正式投產，每月平均向政府供應2百萬個及80萬口罩。邱騰華形容是新里程，又指局方正審核另外5條本地口罩生產線的撥款申請，相信第2批生產線很快會繼續面世，反映此計劃受社會歡迎，舒緩口罩供應緊張的情況。邱騰華表示，正在審批的生產商中，亦有企業有意生產兒童口罩，以應付學童需要，局方亦正就此進行洽商。

有酒店願接待隔離人士 惟對全棟作檢疫中心有保留

「防疫抗疫基金」又為旅行社及賓館提供5萬至8萬元一次性津貼，邱騰華指1700間合資格的旅行社中，已有接近9成9成功登記並領取有關津貼，賓館則超過一半，相信能幫助業界初步應付目前的困難。他續表示，今日下午的財委會將審議「中小企融資擔保計劃－百分百特別擔保產品」，議會順利通過的話能為超過1萬間企業，提供低息及零手續費的貸款，協助他們應對現時的經濟問題。

昨日凌晨起，所有外國抵港人士入境後需強制檢疫14日，對於有酒店表示可以提供房間讓檢疫人士入住，邱騰華表示歡迎，政府亦會為有關酒店提供意見，已確保當中的招待、送餐等服務付合安全及公眾衞生的原則。邱騰華稱，曾與業界聯絡，但業界對提供整棟酒店用作隔離之用有一定擔心。