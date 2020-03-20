【新冠肺炎】業界批停供口罩　政府：已分發66萬口罩予外判清潔工

特首林鄭月娥上月公開表示，懲教署每月生產的口罩會分配其中70萬個予政府外判清潔工。惟昨日（19日）有業界反映，上周五突然收到房屋署來信通知，下月起將不會再供應口罩，並沒有解釋停止供應原因。 政府今日（20日）發稿表示，自二月中起，政府已按風險為本的原則分配該批70萬個口罩，透過食物環境衞生署及房屋署等分發，截至三月中，已分發約66萬個口罩給約21,700位政府外判合約前線清潔工友。

特首林鄭月娥上月公開表示，懲教署每月生產的口罩會分配其中70萬個予政府外判清潔工。（資料圖片）

民建聯昨日聯同政府外判合約物業管理、清潔、保安界代表舉行記者會，會上香港物業服務公司協會主席潘建良稱，政府要求該公司繼續供應口罩給前線清潔工，否則屬違反勞工條例，他對政府做法感驚訝，又指當局在信中列明，若公司沒有提供口罩會面臨刑責。

政府：外判清潔商仍需為清潔工友提供足夠及合適防護裝備

政府今日表示，自二月中起，已透過食物環境衞生署及房屋署分發給向其負責清潔街道、公廁、垃圾站、街市和公共屋邨的前線清潔工友，亦透過康樂及文化事務署、海事處，以及港珠澳大橋香港口岸及深圳灣口岸，分發給轄下在高風險地點工作的前線清潔工友。截至三月中，已分發約66萬個口罩給約21,700位政府外判合約前線清潔工友。

政府指，相關部門已完成檢討，因應目前口罩的供應情況，決定在一段時間內繼續實施有關措施，並提到相關部門將有關決定傳達給外判清潔服務承辦商時，亦會提醒他們須履行服務合約下，為前線清潔工友提供足夠及合適防護裝備的責任，以確保其僱員在工作期間的職安健，並須繼續積極為其僱員採購口罩。