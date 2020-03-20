【新冠肺炎】公民力量民調：七成受訪者促特首「減薪」代「捐薪」

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情加劇，特首林鄭月娥早前宣佈，與問責官員捐出1個月人工（合共約1,000萬元）予公益金，與市民共渡時艱。 公民力量本月中發起《行會成員、立法會、區議會議員「捐薪抗疫」》民意調查，調查顯示，逾七成受訪者認為以「減薪」取代「捐薪」，直接從問責官員的薪金中扣除一定金額，用作支持抗疫工作，是與民共渡時艱的更有效方法。

公民力量本月中發起《行會成員、立法會、區議會議員「捐薪抗疫」》民意調查，調查顯示，逾七成受訪者認為以「減薪」取代「捐薪」。（資料圖片）

公民力量：大部份市民認為特首及問責官員應「減薪」6至10%

公民力量民調指，近七成受訪者認為，薪金較高的公務員及立法會議員都需要跟隨「減薪」，受訪者認為，首長級和高級公務員，以及立法會議員都屬管治團隊一份子，理應在抗疫工作上共同進退。

至於「減薪」幅度方面，公民力量成員陳志豪表示，大部份市民認為應要「減薪」6%至10%。他指出，有不少街頭受訪者認為，政府官員的抗疫工作表現不濟，減薪幅度應達到具懲罰性的兩成，甚至三成。

三成受訪者不滿「捐薪」 未能反映承擔

公民力量發言人林宇星指，逾五成受訪者認同特首與問責官員捐出1個月薪金的做法，但同時有近三成受訪者不滿此舉，反對的受訪者認為，「捐薪」屬沒有約束力的自願行為，未能充份反映出官員對社會抗疫工作的長遠承擔，加上「捐薪」屬慈善性質，捐款者可以善款扣稅，故是否誠心與民共同抗疫的態度成疑。

公民力量民調在3月9日至3月19日進行，共取得1,043份有效樣本。