【新冠肺炎】黃碧雲憂港人居所狹窄　不適合家居隔離

民主黨立法會議員黃碧雲指，近日本港新冠肺炎確診數字急升，社區爆發的危機出現，是新冠肺炎疫情的新高峰。她憂慮香港住所地方較細，如果家居隔離有可能會導致家人之中傳播病毒，更有可能傳至社區。

黃碧雲指民主黨建議向全球旅客封關，即禁止非本港居民入境，以及要求政府承包合適的酒店成為臨時檢疫中心，讓回流港人接受強制隔離，而兩個動議均在衞生事務委員會中經修訂後通過。

她認為本港不適合作家居隔離，因為本港家庭的住戶狹窄，亦未必有無獨立房及廁所，家居隔離或會感染家人及導致社區傳播。她又建議政府公務員帶頭在家工作，並鼓勵私人企業跟隨。

公務員事務局：採多項措施降感染風險

公務員事務局回覆《香港01》查詢時表示，目前防控疫情仍然是政府首要工作，鑑於疫情可能持續一段時間，政府考慮到社會運作的需要和公眾的期望，決定實施針對性措施減低社交接觸和採取預防感染措施，以保障員工和市民情況下，由3月2日起安全有序地逐步恢復更多公共服務。

局方表示，政府會繼續密切留意疫情的最新情況，並實施各項預防感染措施，以減少社交接觸，降低感染和傳播風險，例如實施彈性上班和用膳時間、使用輪更制去減少辦公室內同一時間工作人員的數目、安排同事分批午膳、加強清潔政府大樓和辦事處公用設施例如升降機或扶手電梯、為進入大樓和辦事處人士量度體溫、提供酒精搓手液、設置消毒地氈等。此外，部門亦通過預約服務，或利用收集箱、派發籌號等措施限制同一時間的訪客人數。

未來兩周疫情高危 籲審視文憑試時間表

黃碧雲又指，文憑試將於下星期五（27日）開始筆試，但未來兩星期是疫情高危期，擔心考生能否保護自己，因此建議教育局審視文憑試時間表，例如押後兩星期。