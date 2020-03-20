【新冠肺炎】張建宗訪家居檢疫控制中心　呼籲嚴格遵守檢疫要求

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情全球爆發，政府向中、澳、台以外所有地區發出紅色旅遊警示，所有外地回港人士都要接受14天強制家居檢疫。 政務司司長張建宗今日（20日）下午到訪政府資訊科技總監辦公室位於北角海關總部大樓的家居檢疫控制中心，視察中心的運作，並為工作人員和義工打氣。

透過視電子手帶、手機程式 確定受檢疫人士位置

張建宗在海關關長鄧以海和副政府資訊科技總監黃志光陪同下，與中心人員會面，了解中心如何應對過去數星期與日俱增的工作量，以及新的「居安抗疫」手機應用程式如何強化監察工作。

政府資訊科技總監辦公室現時設有3個家居檢疫控制中心，主要透過通訊軟件的實時地點分享功能、視像通話、電子手帶，以及新的「居安抗疫」手機應用程式，確定受檢疫人士留在居所。

中心人員會解說檢疫安排及處理查詢

「居安抗疫」手機應用程式自上星期一（3月9日）起使用，由科學園一家本地創科公司聯同本地大學研發，透過人工智能及大數據分析各種在居所環境收集的電訊訊號變化，以分析接受檢疫人士是否留在居所。

張建宗感謝中心工作人員和義工全力以赴守護市民健康，除了協助確定受檢疫人士留在居所外，亦向他們解說檢疫安排及處理相關查詢，讓家居檢疫措施得以落實。

目前有超過200名義工參與家居檢疫控制中心的工作，包括退休公務員。張建宗呼籲所有家居檢疫人士務必嚴格遵守檢疫要求，減低病毒傳播的風險。他強調，只要政府和市民同心協力，香港定會打贏這場抗疫戰。