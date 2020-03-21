【新冠肺炎】政府：物業管理支援計劃已批50宗申請　惠及82幢樓宇

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情全球爆發，政府早前成立300億、涉及24項措施的「防疫抗疫基金」，支援受疫情影響的行業。其中，為支援物業管理業界的防疫抗疫工作，政府在基金下設立「物業管理業界抗疫支援計劃」。 政府今日（21日）表示，「物管支援計劃」由2月24日起接受申請，並於3月13日起接受網上申請。截至今日，物業管理業監管局已收到761份申請，當中50宗申請已獲批核，涉及資助金額123萬元，惠及82幢樓宇。

政府早前成立300億、涉及24項措施的「防疫抗疫基金」，支援受疫情影響的行業。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

政府表示，「物管支援計劃」截止申請日期為4月15日，合資格的物管公司和業主組織需盡快向物監局遞交申請，在一般情況下，物監局在收妥申請表格及所需文件後約三星期內，通知申請人有關申請結果和發放資助。

有關「物管支援計劃」為全港約33,000幢私人住宅和綜合用途樓宇（即商住兩用樓宇）提供支援，每幢樓宇最高獲港幣26,000元的資助。計劃分為兩部份：

1.「抗疫辛勞津貼」：對象為前線物管員工（即清潔工和保安員），而每幢樓宇最多六名前線物管員工可受惠。合資格的物管公司／業主組織可申請向每名前線物管員工發放每人每月港幣1,000元的資助，此項津貼為期四個月。 2. 「抗疫清潔補貼」：合資格的物管公司／業主組織可申請一筆過港幣2,000元的補貼，以支援每個物業在此期間加強清潔工作的補貼，例如購買清潔物品及防護裝備等。

▼300億防疫抗疫基金措施▼