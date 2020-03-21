配對公司4宗罪：扮黃店、隱瞞單親、假相吸客　收錢後無安排約會

民主黨深水埗區議員袁海文收到最少22宗配對公司投訴，涉及總金額超過20萬，今日（21日）就此召開記者會。袁海文認為涉事公司董事涉嫌違反商品說明條例，促請海關嚴正調查及執法：又提醒市民服務時，須小心檢視服務合約條款、口碑及收費表。

民主黨深水埗區議員袁海文收到最少22宗配對公司投訴，涉及總金額超過20萬，認為涉事公司董事涉嫌違反商品說明條例，促請海關嚴正調查及執法。（廖雁雄攝）

涉事公司「愛情中轉站 Loveaholic」被指要求顧客，繳付1000元至32,000元不等的服務計劃，聲稱會每周提供2至3位會員資料作配對，但未有履行有關承諾。

收錢後未有安排約會

化名k君的男苦主於去年12月，在facebook看到廣告後填寫表格，後被邀請至該公司的辦公室，在看過數張女會員的照片後感到心動，繳付5000元參與無限配對計劃，惟過去3個月從未獲配對。k君稱，員工多番就配對要求推搪，亦從未主動聯絡過自己。後有前員工向自己表示，由於老闆違反道德操守已集體離職，k君感到被騙，到公司位於朗豪坊15樓的辦公室投訴，卻發現門牌已除下，亦無人應門。

教唆會員隱瞞單親身份

另一名受害人唐小姐為單親媽媽，在去年7月向涉事公司繳付1000元後，被教唆掩飾其單親身份，若不遵從會被職員指責違規。又曾在向男會員表明單親身份後與對方產生爭執，對方向老闆黃展揚投訴，由於該名男會員為尊貴客戶，唐小姐後被職員告知「老細好嬲」，計劃不再為她配對，著唐小姐額外繳付1000元「塞住老細把口」。

疑扮「黃店」吸客

前員工Nana 去年4月至11月於涉事公司工作，指控老闆偽造會員人數，於廣告中聲稱有超過1萬名會員，惟事實上只有百多名。她又指，老闆多次以朋友上載至facebook及instagram的照片，偽裝成會員照片發給顧客，亦曾三番四次着Nana取用別人的照片，於telegram群組中招攬客人。Nana離職後，老闆更盜用其照片於網上作宣傳。

Nana續表示，涉事公司冒充「黃店」吸客，例如於網上宣傳「612支持罷工，大家拍住拖上街」，惟Nana詢問可否罷工時，老闆就稱「你就想」。公司亦有拖糧的情況，Nana被拖欠約6萬元，據她了解另外兩名員工亦有同樣遭遇，曾多次致電老闆卻不獲回覆，又引述老闆經常指「你咪去勞工署，我老豆係律師」 。

前員工Nana 去年4月至11月於涉事公司工作，她表示，公司有拖糧的情況，被拖欠約6萬元，據她了解另外兩名員工亦有同樣遭遇，曾多次致電老闆卻不獲回覆，又引述老闆經常指「你咪去勞工署，我老豆係律師」。（廖雁雄攝）

袁海文：海關已接報跟進

袁海文指，涉事公司作出失實及虛假陳述，涉嫌觸犯商品說明條例中有關虛假商品說明及不當地接受付款的條文，海關已接報並跟進，呼籲有關當局嚴正執法。作為消委會委員的袁海文指出，現時沒有法例對配對公司進行規管，提醒市民要小心檢視服務條款，以及公司查核會員資料真偽的方法，避免盲目相信。

該黨黃大仙區議員、身兼律師的沈運華提醒市民，愛情配對服務本質上涉及較多個人情感及主觀因素，若合約訂明的服務條款不夠清晰具體，消費者將難以向配對公司索償。他舉例指，消費者訂明心儀對象具體要求時，應避免使用主觀或抽象的形容詞描述。沈運華又呼籲商家營運時要小心，董事須為不當經營付上刑事責任。