【新冠肺炎】「華記正能量」楊官華須快速測試：免於23條街站播毒

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情肆虐，引發歐美留學生的返港潮，本港近日輸入個案倍增。多次在社交平台發布評論短片，批評反修例示威活動的華記茶餐廳老闆、「華記正能量」楊官華今日（21日）發布影片，指自己有喉嚨痛的徵狀，正身處公立醫院接受快速測試，以免明日（21日）到18區支持《基本法》23條立法聯署街站時散播病毒。他又讚賞醫療機構的分流及把關做得非常完善，令那些「口裡說不，留學外國」的人趕回香港。

楊官華（右一）曾多次就「撐警」、為《基本法》23條立法等議題發聲。（楊官華facebook）

楊官華在短片中表示，昨晚淋雨後有點着涼，今早起床時喉嚨痛，加上月初曾到過吉隆坡及日本，故決定到醫院求診，惟浸會醫院及法國醫院（聖德肋撒醫院）均表示14日內不會為自己診症。楊官華其後到公立醫院接受快速測試，並安排他住院隔離。楊官華稱，獲安排以尿壺取代廁所，醫生亦透過電話診症，對方指若在日本出現病徵，醫院不會接收昏迷等重症以外的個案，故楊官華認為自己返港的選擇完全正確，會以平常心面對測試結果。

楊官華解釋自己選擇接受快速測試的原因，是明日要到不同街站支持《基本法》23條立法聯署，自言作為負責任的正常人，到醫院的測試是必須的。他又建議出現病徵的義工或市民，明日避免到場。楊官華又讚賞醫療機構的分流及把關做得非常完善，令那些「口裡說不，留學外國」的人趕回香港，「有事鍾無艷，無事夏迎春」。