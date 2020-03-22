【新冠肺炎】自我隔離第四日　葉劉獲友送上家鄉小菜：最美味晚餐

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴重，政府早前宣布從各個口岸由內地返港的人士，都需要自我隔離14天。行政會議成員、新民黨立法會議員葉劉淑儀早前稱有「急事」，需往珠海一趟，她返港後接受自我隔離14天，成為首位因此事而自我隔離的行會成員。 今日（22日）是葉太接受自我隔離的第四天，她稱近日在家工作的期間，亦不斷留意疫情在香港及世界各地的發展，尤其擔憂意大利的情況。

葉劉淑儀提到，中意兩國建交已久，而中央政府及中國民間企業在意大利面對疫情時，更「第一時間伸出援手及捐贈物資」（資料圖片 / 鄭子峰攝）

葉太在Facebook發文指，留意到意大利的新冠肺炎疫情爆發後，中國政府派遣醫療隊伍及大量的捐助醫療物資遠赴意大利協助抗疫。她指，中意兩國淵源深厚，早在元朝時期已有交流，兩國互相援助亦不是始於本次疫情，早在1988年時，中國尚未富庶，意大利政府當年無償捐助四川以建立大型急救中心，支持四川醫療發展，後來這座中心在2008年汶川地震中起了關鍵作用。

葉太又向網民分享接受家居隔離期間的生活細節。她指有行會成員向她分享了一些網上娛樂，讓她能夠網上欣賞歌劇及參觀虛擬博物館，稱讚是「非常好的解悶良方」。另外亦有祖籍湖南的好友向她送上家鄉小菜，包括粉蒸排骨及紅燒豬手，她形容是「近來享用過最美味的晚餐之一」，又自嘲是「無飯煮婦、烹飪技巧一般」，足不出戶但能夠品嘗精緻小菜，實屬難得。