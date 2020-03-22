【立法會選舉】新民黨初選三人同場辯論　李梓敬：已遞表加入公力

立法會選舉9月舉行，新民黨首次推出初選機制，容許黨外人士參選，其中在新界東直選，李梓敬為參選不惜退出自由黨，公民力量發言人林宇星及社區主任陳志豪亦有參選，但現任新界東立法會議員容海恩質疑初選為李梓敬度身訂造，憤而退選。 公民力量今日（22日）舉行初選論壇，李梓敬開場發言時稱，其YouTube頻道已有13萬人訂閱，因為上次區選結果令許多市民失望，市民需要渠道渲洩不滿。作為前區議員，他希望繼續服務地區，故已遞表申請加入公民力量，「一齊努力，令香港早日重返正軌」。

李梓敬早前參加新民黨初選，退出自由黨。（資料圖片）

林宇星表示，去年區選在點票站被叫「返去搵何君堯喇」，他稱這是「政治抹黑」，他承認其父在2016年立法會選舉中支持何君堯，但他本人不認識何君堯，更不是「何君堯契仔」。

陳志豪則指，不甘心公民力量因一次選舉失利，而從此消失，又指自己在去年區議會選舉中的得票數目，是建制派中的第二高，他早年已開始參與政治工作，在歷煉、人脈方面均勝任代表新民黨出戰立法會。另外，他否認自己是「五毛黨」，稱只是參選時遭人抹黑。