【新冠肺炎】周三起禁非香港居民機場入境　林鄭拒認封關做得遲

新冠肺炎在全球大流行，近日有不少歐、美等留學生及海外港人回港，令本港確診個案急增。特首林鄭月娥今日宣布，將進一步加強防疫抗疫措施，防止輸入個案，推出4項措施，包括由本星期三（25）日凌晨起，所有非香港居民從海外國家或地區乘飛機抵港，將不准入境，暫時為期14天。 對於被質疑措施的遲出台，林鄭強調，措施沒有「做得遲或做得早」，而是視乎之前推出的措施成效而定。

林鄭月娥。（羅君豪攝）

林鄭月娥表示，由於過去周末海外國家疫情嚴峻，香港居民近日回港同時，本港輸入個案急速上升，社會出現社區感染群組，按處理疫情的迅速應變方針，必須進一步加強防疫抗疫措施。她指，為了進一步防止輸入個案，切斷全球及本港傳播鏈，推出四項政府宣布的措施，具體如下：

一、由本星期三（25）日凌晨起，暫時為期14天，所有非香港海外居民飛抵本港不准入境。

二、其他經內地、澳門及台灣入境的非香港居民，如果過去14日到過海外國家或地區，亦不准入境。

三、香港國際機場停止所有航班在本港轉機服務。

四、所有從澳門與台灣入境香港的人士，不論是否香港居民，都將與內地來港人士一樣，強制隔離14天。

政府宣布新的防疫抗疫措施，包括加強入境限制、檢疫措施，將修例禁止出售、供應酒類飲品等。（羅君豪攝）

推出措施時機視乎成效

被問到為何不一早推出全面禁止非香港局民入境的入境防疫措施，林鄭月娥回應指，近2個月每次交代處理疫情時，都強調要不斷監察、迅速應變，按疫情的變化採取措施，強調檢視的情況是每日、甚至每個上午、下午，政府亦有與大家交代措施有否成效，例如3月19日起要求所有海外國家地區來港的14日檢疫，對於非香港居民相當有成效，來港人士只餘下幾百人。她強調推出措施的時機，「並不係做得遲、做得早」，而是視乎措施的成效而定。

保安局局長李家超表示，入境處的職員會向任何入境人士查問，如果入境人士提供虛假資料，最高判罰監禁14年。李家超強調，入境處的人員有問話技巧，會就入境人士的表現、資料，考慮是否拒絕有關人士入境，相信他們有專業的把關能力。