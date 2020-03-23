【新冠肺炎】「禁酒令」勢在必行　儼如公共衞生版《緊急法》

港府今日宣布，正研究法例暫時禁止本港持有酒牌的酒吧、食肆等出售酒精飲品，以避免病毒由有關的社交行為傳播。但具體如何立法？行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，政府可跟據現行的《預防及控制疾病條例》第8條的「公共衞生緊急事態規例」訂立有關新法例。 湯家驊指，政府早前已分別兩次，以《預防及控制疾病條例》（簡稱「防疾條例」）訂立新規例，包括上周（19日）實施的《外國地區到港人士強制檢疫規例》。他解釋，由防疾條例訂立新規例的限制比較寬鬆，門檻較低，與《緊急法》有相似之處，料「禁酒令」的規例只要獲行政會議通過，即可實施。

只要特首會同行政會議認為任何情況屬公共衞生緊急事態的情況，他們可為防止、應付或紓緩該公共衞生緊急事態的影響，及為保障公眾健康，訂立規例。（資料圖片）

根據《預防及控制疾病條例》第8條的「公共衞生緊急事態規例」，只要特首會同行政會議認為任何情況屬公共衞生緊急事態的情況，他們可為防止、應付或紓緩該公共衞生緊急事態的影響，及為保障公眾健康，訂立規例。」而當中的(3)(e)項指，《規例》訂立的條文，只要是特首會同行會覺得為《規例》的目的而屬需要或合宜的附帶及補充事宜都可，法律條文容許的彈性相當廣闊，故「公共衞生緊急事態規例」，亦被戲稱為公共衞生的「緊急法」。

其實，就今次新冠肺炎疫情，政府早在2月7日，已首次祭出由此條訂立的《預防及控制疾病（披露資料）條例》，並在3月18日再訂立《外國地區到港人士強制檢疫規例》，分別賦權予當時新推出的防疫措施。

此外，《預防及控制疾病條例》內的第7條「訂立規例的權力」，亦賦與權食物及衞生局局長擁第8條類似的權力，但該部分罰款的部分較輕。

湯家驊：行會通過即生效

湯家驊接受《香港01》查詢時指，相信要訂立「禁酒令」，上述提到的第7條及第8條，都同樣有足夠的法律空間做到，而由於第8條由特首與行會通過新規例，在法律上效果將更嚴重，他相信今次「禁酒令」，亦會藉由此條提供法律基礎。

他指，以此方法訂立規例，只要律政司早擬好規例內容，再經由行會通過，便立即生效。

食衞局局長陳肇始（前）亦可藉由《預防及控制疾病條例》第7條，彈性訂立規例。（資料圖片／羅君豪攝）

民主派會議召集人、公民黨陳淑莊表示，現時政府會如何執行「禁酒令」仍未明朗。她舉例指，政府可考慮以第8條的(3)(c)項，就徵用財產向持酒牌的商戶補償等，但也她不清楚兩者是否有關係。她強調，政府在思考影響力大的措施時，應思考如何補償有關受影響的團體。

本身是醫生的公民黨郭家麒指，從防疫角度而言，要保障各人不受感染，關鍵在於各人保持足夠的社交距離，強調出現酒吧疑似傳染個案，並非該行業有問題，而是有顧客無做好防疫措施，認為罪責不在行業身上，批評政府「禁酒」的決定。