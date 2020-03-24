【新冠肺炎．直播】林鄭：將任命張舉能出任終審法院首席法官

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）全球疫情加劇，港府昨（23日）「落猛藥」，宣布多項抗疫新措施，包括周三（25日）凌晨起禁止非香港居民從海外國家或地區乘飛機入境、所有英美歐抵港人士需接受病毒檢測，以及研究修例禁止全港約8600家持酒牌食肆、酒吧賣酒等。 行政長官林鄭月娥今早主持行政會議前將接受記者訪問，料禁酒令、「封關」料成焦點。《香港01》直播林鄭月娥見記者內容。

林鄭月娥昨日宣布多項抗疫新措施，包括周三（25日）凌晨起禁止非香港居民從海外國家或地區乘飛機入境、所有英美歐抵港人士需接受病毒檢測，以及研究修例禁止全港約8600家持酒牌食肆、酒吧賣酒等，今日出席行會前見記者料會進一步回應有關問題。（羅君豪攝）

【09:55】有記者問到，終審法院首席大法官的任命須經立法會同意，現時立法會運作停擺，有沒有信心可通過。林鄭提到，基本程序是當行政長官接受司法人員推薦委員會推薦後，行政署長通知立法會內務委員會啟動程序，由內委會決定應否成立小組委員會討論建議，開會討論後，如小組委員會支持建議，向內委會匯報。其後行政當局預告有關任命的動議，交由立法會表決。

林鄭指，張舉能法官在法律界有崇高地位，司法經驗豐富，看不到立法會會不同意他的任命。然而，她指立法會內務委員會是她十分關心的問題，因為內會至今都選不出主席，無法討論任命，整個程序停頓。林鄭呼籲，內委會盡早選出主席處理議案，以及其他排隊中議案。她又點名提到，目前主持選主席的人，是身兼大律師的郭榮鏗，理應更加明白司法制度的重要性。

【09:50】行政長官林鄭月娥宣布，接納司法人員推薦委員會的建議，根據《基本法》第88條，委任現任終審法院常任法官張舉能為下任終審法院首席法官，於2021年1月21日生效。

林鄭表示，根據程序需要先徵得立法會的同意，才能作出正式任命。她今早已發致賀信給張舉能，認為對方有卓越才能，並有充足行政經驗。林鄭又感謝將於明年退休，已屆65歲的馬道立在過去10年擔任首席法官的工作。