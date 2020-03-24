任命張舉能接任終院首席法官　林鄭點名「挑機」郭榮鏗

特首林鄭月娥今日（24日）早上見記者期間，宣布將任命終審法院常任法官張舉能，接替明年退休的馬道立，出任終審法院首席法官。她表示，張舉能是一名極具才幹的法官，相信能勝任此工作。 林鄭表示，法官的任命須經立法會同意，然而目前立法會內務委員會停擺，令她十分關心。她又點名「挑機」目前主持內委會選主席工作的立法會法律界議員郭榮鏗，呼籲他盡快完成選主席程序。

林鄭宣布，任命張舉能接任終院首席法官。（梁鵬威攝）

林鄭在出席行政會議前見記者，宣布根據《基本法》第88條，接受司法人員推薦委員會的推薦，委任現任終審法院常任法官張舉能為下任終審法院首席法官，於2021年1月21日生效。這將是回歸以來第三位終審法院首席法官。林鄭表示，今早已發致賀信給對方，認為張舉能有卓越才能，並有充足行政經驗。林鄭表示，根據程序需要先徵得立法會的同意，才能作出正式任命，她又感謝已屆65歲的馬道立在過去10年擔任首席法官的工作。

終審法院常任法官張舉能(右)，將接替明年退休的馬道立(左)，出任終審法院首席法官。(資料圖片)

林鄭推崇張舉能法律界地位 籲郭榮鏗「促成任命」

有記者問到，終審法院首席大法官的任命須經立法會同意，現時立法會運作停擺，有沒有信心可獲通過。林鄭提到，現時相關基本程序是行政長官接受司法人員推薦委員會推薦後，行政署長通知立法會內務委員會啟動審議程序，由內委會決定應否成立小組委員會討論建議。小組委員會開會討論後如支持建議，向內委會匯報。其後行政當局預告有關任命的動議，交由立法會表決。

林鄭指，張舉能法官在法律界有崇高地位，司法經驗豐富，看不到立法會會不同意他的任命。然而，她指立法會內務委員會是她十分關心的問題，因為內委會至今都選不出主席，無法討論任命，整個程序停頓。林鄭呼籲，內委會盡早選出主席處理議案，以及其他排隊中議案。她又點名提到，目前主持選主席的人，是身兼大律師的郭榮鏗，理應更加明白司法制度的重要性，盡快處理選主席程序。

林鄭提到，大家都認為比較好的做法，是在本屆立會休會前完成工作，令法官的交接工作更順暢。