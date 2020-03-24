郭榮鏗回應林鄭點名　批評她把張舉能之任命政治化

特首林鄭月娥今早（24日）於行會前宣布，終審法院常任法官張舉能，接替明年退休的馬道立，出任終審法院首席法官之任命。她又點名正主持內會選主席工作的立法會法律界議員郭榮鏗，籲他盡快完成選主席程序，讓立法會通過張舉能之任命。 郭榮鏗下午見記者回應林鄭「挑機言論」，指距離張舉能接任期還有10個月時間，批評林鄭把有關任命政治化，強調現在的內會是一個政治問題，並不可以透過程序解決，希望林鄭她不要再「扮唔明」。 民建聯周浩鼎反指是郭榮鏗為達到其政治目的，將司法任命政治化，直斥郭諉過於人、不負責任。

林鄭點名主持內會選出主席的郭榮鏗，籲他促成終院首席法官得到任命。(梁鵬威攝)

郭榮鏗表示，目前香港正面對極大挑戰，「這個挑戰很大程度上在於我們的法官，有冇勇氣、有冇腰骨能夠向強權說不，向這個政府說不，或者向北京政府說不」。他指出，張舉能過去就住釋法的判詞，曾經說過人大釋法是內地的法律問題，香港的普通法是不能過問，亦不能嘗試干預，郭對此極度不同意，又提出「若日後人大釋法，再次破壞香港的普通法、破壞香港的人權自由、破壞香港普通法的傳統，所有法官都要照單全收？」他對此抱有極大保留。

他又對馬道立於過去十年對香港司法及法治的貢獻，衷心感謝。

郭榮鏗稱現在的內會是一個政治問題，並不可以透過程序解決。(梁鵬威攝)

民建聯立法會議員周浩鼎批評，郭榮鏗作為內會主持卻造成會議停擺，提醒對方作為法律界代表，濫權阻止首席法官的重要任命進行，是愧對法律界的行為。

對於郭榮鏗批評政府將任命政治化，試圖逼迫內會選出主席，周浩鼎直斥是諉過於人、不負責任，反指是郭榮鏗為達到其政治目的，將司法任命政治化。周浩鼎又指出，若任命延至下屆會期處理，全世界會留意到香港的司法機關無法按章完成任命，對其印象及聲譽造成影響，奉勸郭榮鏗回頭是岸。

周浩鼎表示，相信張舉能的能力，認為對方是個稱職的人選，又稱郭榮鏗常強調要尊重法治，就應該同時尊重司法機構的決定，否則就是雙重標準。