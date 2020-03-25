【新冠肺炎】多名行會成員質疑禁酒令　傳內部曾討論限制人群聚集

新型肺炎疫情持續，特首林鄭月娥日前公布新抗疫措施，當中建議修例限制全港8600間食肆酒吧售賣酒精飲品。事隔兩日，多名行政會員成員紛紛質疑禁酒令成效，其中湯家驊直指做法「到皮不到肉」，新民黨主席葉劉淑儀形容禁酒令是「全球首創」，擔心做法惹來司法覆核。 與此同時，多名行會成員不約而同提出建議，限制社交聚會人數和距離，其中林正財形容，政府正密鑼緊鼓研究相對有效和直接的措施，形容限制人群聚集的數目屬相對有效的方法，

林正財

至少4名行會成員質疑「禁酒令」

多名行政會議成員對於「禁酒令」成效毫不留情，批評做法成效不彰。其中湯家驊形容「禁酒令」難以達至截斷感染鏈的目的，兼引起業界不滿，質疑是否值得做，又指政府未來可能面臨司法覆核挑戰，若政府被覆核成功也「與人無尤」。

葉劉淑儀亦於另一電台節目「發炮」，形容「禁酒令」是全球首創，並非最好方法，又指「禁酒令」需立法限制個人自由，在普通法原則下需合符限制比例，若令法例受到司法覆核挑戰。

飲食界在「禁酒令」下更首當其衝，本身是飲食界立法會議員的自由黨主席張宇人亦表示，對政府實施「禁酒令」感突然，強調「飲酒不等於散播疫情」，若「禁酒令」落實，他希望政府能為業界支付租金、員工薪酬及免繳交「禁酒令」期間的差餉。林正財則認為，禁酒令屬間接手段。

葉劉淑儀指「禁酒令」全球首創。（資料圖片/羅君豪攝）

政府內部曾討論限制人群聚集數目

限制社交人數的建議反而獲多名行會成員認同，林正財透露，政府正研究有效和直接措施，減少市民的社交距離，林認為最有效切斷病毒傳播鏈的方法是限制人群聚集的數目。

湯家驊亦提出類似建議，指德國、英國已立法禁止兩個人以上的聚會，惟香港較多四人家庭，若要求一家人分枱食飯不合情理，他建議限制社交人數為二至六人，認為四人最適合，強調香港不能「獨善其身」。全港最大建制政黨民建聯亦支持建議，黨主席李慧琼建議政府參考英國做法，禁止兩個人以上的聚會，直指「因為冇嘢比健康生命更重要」。

林鄭月娥公布「禁酒令」時，未有說明修例詳情和內容，僅稱有關法例需立法會通過，具體詳情稍後會再作公布。多名熟悉立法程序的立法會議員也坦言，「禁酒令」有複雜性，直指目前也不知林鄭會援引第599章《預防及控制疾病條例》中哪一條條款作修例之用。律政司昨天回應傳媒查詢時稱，正積極研究相關事宜。「禁酒令」在行會成員、立法會議員、飲食界等紛紛反對下，而政府至今仍未公布立法詳情，實可懸崖勒馬。

至於限制人群聚集的建議，政府內部仍研究限制食肆經營時間，亦曾研究限制人群聚集數目，此建議或有望在朝野支持下得以落實。



湯家驊（資料圖片/盧翊銘攝）