「特別・愛增值」失業培訓津貼加碼至5800元　5月25日生效

政府去年10月推出「特別・愛增值」計劃，向受經濟不景影響的僱員，提供2至3個月的綜合培訓課程，勞工及福利事務局早前並宣布，將原本每月最高4,000元津貼限額，提高至5,800元。有關措施涉及修例，將於後日（27日）刊憲，4月1日提交立法會，並在5月25日生效。 參加了計劃的課程，並有80%出席率的學員，可於課程完結後獲特別津貼。現時「全日制」課程的津貼額每日153.8元，「部分時間制」課程津貼額每日76.9元。據悉，政府屆時將直接調升課程的每日津貼額，讓報讀的學員領得更多津貼。

加碼的額外財政負擔，將需要在本年財政預算案通過後，由政府向僱員再培訓基金注資25億元支付。（資料圖片）

政府提交立法會的文件指，他們將發出《 2020年僱員再培訓條例（修訂附表4）公告》，以修改條例的附表4中，訂明就學員參加再培訓局指定再培訓課程的每月所發放的再培訓津貼的限額，由現時4,000元，提升至5,800元，並於2020年5月25日起生效。

文件提到，如果《2020年撥款條例草案》，即新一年度的財政預算案獲得通過，將由政府向僱員再培訓基金，注資25億元，支付預期增加的財務承擔。