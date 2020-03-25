【新冠肺炎】擲千金防員工感染　馬會最豪「奉命」搭的士上下班

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，本港近日輸入個案倍增，特首林鄭月娥早前宣佈公務員回復在家工作，政府機構只會提供必要、緊急以及有限度的基本公共服務，又呼籲私人機構採取彈性工作安排。作為公共服務機構，港鐵、機管局等均有嚮應呼籲，安排員工彈性工作，並提供口罩、搓手液及洗衣津貼等支援員工抗疫，而據悉香港賽馬會為減低員工乘搭巴士、港鐵等公共交通工具感染的風險，員工更「奉命」每日搭的士上下班，實行「用錢買健康」。 馬會發言人回覆《香港01》查詢表示，有為員工提供包括的士在內的交通津貼，亦設穿梭巴士往返馬場。

馬會已為因營運需要上班的員工加強保護措施，例如為員工提供包括的士在內的交通津貼。（資料圖片）

馬會：為員工提供交通津貼

馬會全數津貼員工以的士上下班，以減低員工乘搭公共交通工具感染的風險。馬會發言人回覆查詢指，自2月3日起，除了維持必需人手在工作地點應付核心營運外，員工可留在家中工作；馬會已為因營運需要上班的員工加強保護措施，例如為員工提供包括的士在內的交通津貼、安排員工穿梭巴士往返馬場、為需要執勤的員工提供口罩，並增加物業設施的消毒及清潔次數。

所有全職員工，早前已獲發一盒50個外科口罩及酒精搓手液；而投注站及馬場等場地關閉而需減少輪值的合資格兼職員工，在兼職僱員收入津貼計劃下，會獲發每週平均收入的一半，以減輕兼職員工在此段期間的收入影響。

有馬會員工透露，津貼員工搭的士政策由2月初起實施，上周一馬會全體員工恢復正常上班，津貼未有取消，「馬會兩萬名員工全部搭的士上、下班，聽起來筆數好似好大，不過實際上唔係個個員工搭（的士），因為有人覺得搭的士仲危險，亦有好多人自己駕車返工，所以估計claim數（申領）的同事僅佔全體員工的三至四成。」

今周一開始，馬會再實施非必要員工在家工作。

另外，據悉馬會向上班員工派口罩，每人每日可獲派兩個口罩。以馬會擁兩萬員工（包括兼職）計算，一個月需配給120萬個口罩。

港鐵：向員工派防疫包 增洗衣津貼​

港鐵早前表示，將會自行生產口罩並已購入相關生產器材，現時正準備設置無塵生產室，預料今年下半年投入運作，相信產量可滿足全部港鐵職員。有港鐵後勤職員向《香港01》透露，公司早前已嚮應特首呼籲，回復彈性上班安排，員工劃分為A、B team輪流在家工作，亦容許同事在上午10時前回到公司，以避過早上的上班人潮。另外，港鐵日前向員工派發防疫包，內附口罩、搓手液及湯水卷，俱員工防疫之用。另有前線駕駛員表示，每日獲分發2個口罩，上班前需量度體溫，另為需穿著制服的前線員工增加洗衣津貼，鼓勵職員勤洗衣服以保持衛生。

九巴：為員工生產口罩

九巴早前宣布，將於屯門自設口罩生產線，為旗下1萬3千名員工提供達ASTM Level 1的口罩，預計四月投產。為確保乘客及司前線員工的健康，車廂會加強廣播呼籲乘客佩戴口罩，並在車上及多個巴士總站放置消毒搓手液。巴士清潔方面，九巴改裝部分雙層巴士車窗，以加強自然風流通，並加強清潔車廂，減低疾病傳播的風險。

機管局：部分員工在家工作

機管局由周一（23日）起，除了提供必要服務以維持機場運作及發展項目的員工外，其他員工在不影響機場的服務及發展項目進度的情況下， 可留在家中工作直至另行通知。另外，機管局亦向員工派發口罩及酒精搓手液，要求員工上班前量度體溫，以及加強工作地點的消毒工作。