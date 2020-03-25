【新冠肺炎】張宇人：飲食界自發推出抗疫措施　政府沒必要立法

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新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，特首林鄭月娥日前宣佈將透過修例發出「禁酒令」，禁止全港8,600間食肆和酒吧賣酒，引起業界不滿。

飲食界立法會議員張宇人今日（25日）下午聯同業界與特首林鄭月娥會面，他在會後稱，業界計劃下周一自發推出一系列抗疫措施，包括只開放餐廳的一半座位，要求進入餐廳的顧客一定要佩戴口罩等。張宇人強調相信業界會自律，又指市民亦會監察，「政府無理由為立法而立法。」

張宇人稱，剛聯同六個飲食業及娛樂界商會代表與林鄭會面約兩小時，會上向特首表達業界共識。他表示，業界計劃下周一在全港食肆及酒吧推動自發性措施，將試行兩星期。

減少座位、推廣外賣　無現場演奏

措施包括將每間食肆座位減半，如50個座位改為25個、推動晚上6時後外賣八折、入座前為顧客量體溫、酒吧不會安排現場演奏，他強調最大共識是不會接待戴手帶人士。

張宇人稱，政府立法規管需要的時間長，加上時間嚴峻，故業界認為有需要推出一系列的自發措施，他強調林鄭在會上沒承諾會煞停「禁酒令」，但相信若業界自律，看不到政府有必要非立法不可。

飲食界立法會議員張宇人（左三）今日(25日) 午聯同業界與特首林鄭月娥會面。（羅家晴攝）

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