【新冠肺炎】法庭再停　馬道立大致認同司法機構更廣泛用資訊科技

政府宣布從新讓公務員在家工作，本來重開法庭亦要關閉，終審法院首席法官馬道立今日（25日）發表聲明，指司法機構一直積極計劃並採取行動，應對疫情對司法機構及法院運作帶來的問題。 馬道立指，司法機構目前已將聆訊案件分類，先處理緊急及必要聆訊，並努力提供更多法庭服務，很多法官一直主動管理案件，並以書面裁定；同時，司法機構正積極考慮以使用不同的科技，例如電話、視像會議等，對於有建議指，司法機構可更廣泛利用資訊科技應付目前情況，他大致同意，但認為執行上有問題要解決。

馬道立的聲明指，自1月29日法庭聆訊延期以來，各級法院受影響的案件數目，佔全年案件量近18%。（資料圖片）

聲明指，自1月29日法庭聆訊延期以來，各級法院受影響的案件數目，佔全年案件量近18%，因應公共衞生情況進展，司法機構本來計劃在剛過去的周一（23日）恢復法院正常活動，但現須緊急將延期安排再維持兩星期，同時考慮如何處理再次暫停的法庭服務。

採用科技需要後勤配合 亦要在法律框架下進行

馬道立表示，司法機構正積極考慮使用不同科技，並擴大法庭聆訊範圍至非緊急或非必要事宜。對於有建議指，司法機構可更廣泛地利用資訊科技來應付目前的情況，馬道立指他大致同意這個做法，但若要採用這些方式以便利聆訊，前提是這些方式要有充分的後勤配合，亦必須在法律框架内進行，符合適用的法院規則及程序。他又指，資訊科技方面的保安問題亦必須解決。

馬道立指，司法機構已採取了較保守的做法，以訂定延期時聆訊案件的類別，除了具特殊性質的聆訊外，近期的聆訊主要是緊急和必要的聆訊。同時，司法機構一直急切探討採取其他方法，務求在無損人們健康和安全的情況下，提供更多服務。例如，不少法官主動管理案件，並以書面作裁定，從而免卻訴訟各方親身前往法庭應訊。