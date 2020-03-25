【新冠肺炎】有市民駕照到期需排期至5月　葛珮帆促政府酌情處理

受新冠肺炎疫情影響，運輸署早前暫停櫃位服務，民建聯立法會議員葛珮帆表示，運輸署早前因疫情只提供有限度服務，導致不少駕駛執照到期的市民需排期到5月才可辦理續牌。 葛珮帆又指，由於不少市民未能及時續牌，令他們無法購買汽車保險，更有依靠「搵食車」工作的市民面臨「手停口停」情況。她建議運輸署可參考其他政府部門的處理手法，以行政手段允許相關車輛牌照及個人駕駛牌照到期時間順延1至2個月，解決市民的續牌問題。 運輸署則表示，現時已經增加人手處理申請，如市民牌照快將到期或需要特快批核，可以在申請信的信封上註明。

莫乃光指，仍有政府部門職員未有全面在家工作安排。（羅家晴攝）

立法會議員陳恒鑌表示，得知運輸署職員現時正處理因受疫情影響而被拖延的續牌申請，已處理八成左右。他稱若市民出現車牌將到期的情況，可在申請信封上寫下其牌照的到期時間，並投寄在運輸署不同指定地點的收集箱內，讓運輸署加快處理。

增網上預約名額 同時增加人手處理

運輸署表示，已經加強汽車牌照及駕駛執照相關服務，現時市民可以在網上預約續牌、申領國際駕駛許可證以及辦理車輛過戶申請。即日起至4月底，網上預約名額已經由每日1,000個增至4,500個，可預約日期由兩星期延長至10星期。

鑑於各類牌照申請時間較平日長，牌照服務處除了全體人員投入工作之外，亦已經從運輸署其他部門借調人手以及增聘編外人員協助處理。

即將到期或要特快批核 可在信封註明

牌照事務處一般會按照牌照申請收件日期的先後次序處理申請，但亦會盡量優先處理已到期或即將到期的牌證續領申請。假如申請人的車輛牌照即將到期或有其他特別原因需要提早續期，可在遞交申請時在信封上註明有關車輛的車牌號碼及車輛牌照到期日或原因，並在申請表上留下聯絡電話，以便牌照事務處職員更快識別及跟進較緊急的申請。

為免不必要延誤，運輸署呼籲市民應盡量在牌照到期日前兩至3星期投遞申請，並要確保附上所有所需文件及填上正確金額的支票。

莫乃光：仍有政府部門職員未有全面在家工作安排

另立法會資訊科技界議員莫乃光表示，雖然政府早前宣布恢復公務員在家工作安排，但接獲不少公務員投訴，稱大部分部門仍維持三或四天的工作天，與首次的在家工作安排不一致。莫乃光又指，灣仔胡忠大廈有人確診，但在該大廈的政府部門，如教育局、通訊事務管理局等員工，大多仍未有全面的在家工作安排，促請政府應優先考慮員工的個人健康。

政府發言人回覆《香港01》查詢時表示，因應疫情最新情況，政府由3月23日起調整公共服務和公務員特別工作安排，藉此減少社交接觸。政府各部門只提供必要、緊急和有限度的基本公共服務。每個政策局和部門會按本身運作模式和所需提供的公共服務，作出合適的人手安排，亦會繼續實施針對減少社交接觸和其他防疫措施。