【政壇諸事町】林鄭訪檢疫中心　最高溫27度　照穿羽絨背心上陣

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）確診個案急升，隔離檢疫單位需要大增。行政長官林鄭月娥今日（25日）到西貢戶外康樂中心，視察住宿設備及正在加建的檢疫單位。 根據天文台資料，今日最高氣溫為27度，然而林鄭無論在室內還是戶外，都穿着白色薄羽絨背心，似乎甚懂「持盈保泰」之道。

了解檢疫相關服務 讚員工「抗疫幕後英雄」

林鄭與發展局局長黃偉綸、建築署署長林余家慧及康樂及文化事務署副署長李碧茜，今日到西貢戶外康樂中心，與負責暫住設施日常運作的康文署人員見面，聽取他們為檢疫人士提供的服務，包括安排簡介會、分配房間、派發物資和處理膳食等。她亦與來自海關的義工隊交談，了解他們如何協助管理設施。

林鄭月娥說：「雖然疫情防控並非康文署同事和義工的工作範圍，但他們在抗疫期間不分彼此，積極負起管理暫住設施的責任，為抗疫作出貢獻，是抗疫工作的幕後英雄，我對他們表示由衷感謝。」

供曾到內地人士強制檢疫 將增建多70單位

暫住設施是供從內地入境或在抵港前14天內曾到內地，在抵港後無法自行安排入住地方的人士暫住，以進行14天的強制檢疫。

林鄭月娥之後視察利用中心內足球場增建作檢疫用途的臨時單位，項目採用組裝合成建築法進行。現時20個組合屋單位已落成，其餘興建中的單位約有70多個，預計準備工作可於4月內完成。

根據天文台資料，今日最高氣溫27度。

從政府新聞處提供照片所見，林鄭無論在室內還是室外，一直穿著白色羽絨背心，內再有一件白色樽領薄長袖衫。而在其中一張戶外照片可見，建築署署長林余家慧要摺起衫袖，另亦有政府人員穿短袖衫。發展局局長黃偉綸雖然穿着西裝，但沒有打領帶。

3至7月約千個檢疫單位投入使用

除了西貢戶外康樂中心外，柴灣鯉魚門公園度假村、元朗八鄉的少年警訊永久活動中心和位於竹篙灣的政府土地，亦正透過組裝合成建築方法增建合共至少約1,000個單位的檢疫設施，約在3至7月分階段完成及投入使用。