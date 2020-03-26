【鄭麗琼被捕】涉煽動謠言罪被捕　泛民斥警引殖民地法律「報復」

民主黨中西區區議會主席鄭麗琼昨日（25日）深夜遭警方拘捕，該黨立法會議員許智峯引述鄭的代表律師指，警方以涉嫌「煽動謠言罪」將鄭麗琼拘捕。據指是涉及鄭麗琼在facebook轉載的貼文。 民主黨與多名民主派立法會議員、區議員今天 （26日）中午到葵涌警署，要求警方釋放鄭麗琼，據指鄭麗琼正辦理保釋手續。許智峯引述鄭麗琼的代表律師，警方僅提及以「煽動謠言罪」拘捕鄭，至今仍未提及鄭麗琼違反禁制令，他指中西區區議會透過議會制度批評和揭露警隊「惡行」，拘捕行動是公報私仇。 民主黨立法會議員尹兆堅指出，過去民主派被敵對陣營大規模「起底」，並以網站刊載民主派人士的個人資料，私穩專員公署卻回覆指相關行為只涉民事罪行，認為警方是次做法旨在打擊反對警方的言論。

民主派中西區區議會議員到場聲援。（羅家晴攝）

涂謹申：「煽動謠言罪」屬濫用殖民地「惡法」

約一百名民主派人士到場聲援，包拍民主黨立法會議員尹兆堅、涂謹申、黃碧雲、資訊科技界莫乃光，十多個中西區區議員及多名區議會主席亦有到場，包括元朗區議會主席黃偉賢、葵青區議會主席單仲偕等。

熟悉保安事務的涂謹申指，警方引用「煽動謠言罪」拘捕鄭，屬濫用殖民地時期的惡法，明顯是政治檢控。他指出，「煽動謠言罪」定罪需構成即時恐慌和危害公眾安全，認為見不到鄭麗琼的網上言論不構成有關條件，他促政府就事件作出交代和解釋。

涂謹申指事件反映「警察大晒」，「任何嘢（批評）掂到警察就要拉要鎖，要拉、要侮辱、要拉你」，又指「煽動謠言罪」這類法例只會在極權國家出現，他對香港到此境地感傷心，又指未來將會還香港人和鄭麗琼一個公道。

尹兆堅斥警方表現「好離譜」，五天內拘捕兩位區議會主席，拘捕原因非常無稽，反映警方「公器私用」，「建制派投訴就即時做嘢」。他又指出，過去民主派被敵對陣營大規模「起底」，並以網站刊載民主派人士的個人資料，私穩專員公署卻回覆指相關行為只涉民事罪行，警方並無對有關行為跟進。

多區區議會主席到場聲援。（民協楊彧提供）

許智峯：鄭麗琼擬申請人身保護令

曾被捕的新同盟西貢區議會主席鍾錦麟表示，他在2月8日被捕，最近兩星期收到與一同被捕的人士求助，指個人資料全被刊載在網上，有人更致電被捕人士的工作機構作投訴和滋擾，質疑政府對市民和警察的保障並非對等。

許智峯對拘捕事件感到憤怒，他引述律師指出，有關條例是殖民地用作鞏固英女皇政權，有法律意見甚至指使用「煽動謠言罪」是違憲做法。許智峯提到，中西區區議會在會議上與警隊針峰相對，透過區會制度批評、揭露警隊惡行，如今以殖民地法律拘捕主席鄭麗琼，是「公報私仇」，他透露民主派正與律師商討，或就事件申請人身保護令。

有警察在警署平台高空監視。（羅家晴攝）

中西區民主派議員發聲明，譴責警方無理拘捕鄭麗琼，要求馬上放人。聲明稱，據了解鄭麗琼被警方以《刑事罪行條例》第9條「煽動意圖」拘捕，但該法律自1971年最後修訂以來從未使用，而且定義範圍既廣闊，「明顯構成以言入罪之虞，亦和某些現行較輕罪行重疊，變相提高最高定罪。」