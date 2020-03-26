【新冠肺炎】消費信心跌穿金融海嘯時期　梁志祥批政府防疫嘆慢板

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情肆虐全球，為環球經濟帶來衝擊，民建聯於3月上旬就消費者信心指數進行調查，今日（26日）召開記者會公布結果。調查發現，「消費者預期指數」、「目前狀況指數」及「綜合消費者情緒指數」3項指數，均創08年金融海嘯以來的新低。民建聯立法會議員周浩鼎批評，泛民的「攬炒」行為令市民進一步面臨水深火熱的狀況，同黨立法會議員梁志祥就直指政府防疫不夠果斷，令市民失去信心。

受疫情肆虐影響，市民減少外出消費意欲。（資料圖片/曾雪雯攝）

民建聯自04年起，就本港市民對消費前景的信心定期進行調查，於本月3日至9日對958名市民進行了第33次調查。調查發現，「綜合消費者情緒指數」由去年12月的63.2跌至52.8的新低位，顯示近期情況的「目前狀況指數」及展望未來的「消費者預期指數」同樣急挫至54.5及51.6，三者均打破08年金融海嘯以來的新低。對未來1年的財政狀況期望轉差的受訪者，由去年底的44%進一步增至51%，創下調查自04年以來的歷史高位。



周浩鼎認為，在經歷中美貿易磨擦、反修例風波及疫情的重撃下，市民對香港短長期經濟前景看法悲觀情緒大增。(歐嘉樂攝)

周浩鼎認為，在經歷中美貿易磨擦、反修例風波及疫情的重撃下，市民對香港短長期經濟前景看法悲觀情緒大增，批評民主派不斷強調「攬炒」概念，令市民生活在水深火熱之中，是對香港不負責任。梁志祥指，政府為急市民所急全民派1萬元，泛民卻公開揚言反對，令市民對對經濟前景有進一步的憂慮，呼籲應一齊起令香港變好。

梁志祥批政府防疫不夠果斷，令市民失去消費信心。(歐嘉樂攝)

梁志祥又指出，另一個令市民失去信心的原因，是政府在防疫上不夠果斷，難以相信疫情會過去。他同意政府應有限度控制人群入境，不應以審視法例為由拖拖拉拉，強調非常時期應採取非常手段，以盡快將疫情趕走為目標。梁志祥建議政府盡快回應訴求，成立失業援助基金幫助打工仔度過難關，以免經濟進一步轉差影響民情，甚至造成動亂。