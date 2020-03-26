【鄭麗琼被捕】民主派斥政府動用過時殖民條例　圖製造白色恐怖

民主黨中西區區議會主席鄭麗琼昨日（25日）深夜遭警方拘捕，被警方以涉嫌干犯「作出具煽動意圖的作為」罪拘捕。鄭麗琼在葵涌警署被通宵扣查後，今午獲准以一萬元保釋外出。 民主派議員今(26日)召開記者會，民主派會議召集人陳淑莊表示，新一屆區議會運作僅數月，巳有三名區議會主席被捕，質疑政府「公報私仇，濫捕、濫告。」公民黨郭榮鏗指，煽動意圖罪是一條過時的殖民地條例，與現時的人權法及言論自由條例有牴觸，質疑政府明顯是政治檢控，意圖製造白色恐怖。

法律界郭榮鏗表示，警方使用刑事條例第九條的煽動意圖罪，是一條過時的殖民地法例，對上一次使用巳是1952年。他強調聯合國早巳表明條例過時應該廢除，質疑政府引用這條條例打壓異己。郭榮鏗又指，一般而言，如有人違反臨時禁制令會被控藐視法庭，但政府卻動用這條「生銹」的條例，可見背後的政治動機。

楊岳橋批評，警方連鄭麗琼轉載的內容有何煽動性都回答得模糊不清，斥警方「為拉而拉」，製造白色恐怖，認為政府目的除了為「震懾鄭麗琼，震懾中西區議會、亦為震懾香港人」。楊岳橋又反問，鄭麗琼到底做了甚麼天大錯事，要警方凌晨事份將她拘捕。

陳淑莊認為政府用煽動意圖罪是「賊佬試沙煲」，「今次唔中就試下一條，再唔得就23條立法」；民主黨立法會議員涂謹申則指，煽動意圖罪如「香港現有的23條」，強調這條是殖民地時代的惡法，認為政府想以此案例測試「現有的23條」是否能夠告得入，而法庭的判決將成為未來《基本法》第23條立法的藍本。

鄭麗琼獲准以一萬元保釋，下午在立法會議員許智峯、鄺俊宇及多名中西區區議員陪同下離開葵涌警署。鄭麗琼向在場記者表示，多謝大家關心，案件已交由律師處理，許智峯則指，鄭麗琼現時身體較虛弱。