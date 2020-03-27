【政圈風聲】今開特別行會商防疫新措施　傳「落猛藥」禁多人聚集

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）全球爆發，全港嚴陣以待，盛傳今日（26日）下午政府將召開特別行政會議，商討最新防疫措施。 早前行政長官林鄭月娥表示，將會禁止全港約8,600間持有酒牌食肆賣酒和供應酒類飲品，然而消息一出多名行政會議成員均提出質疑，政界估計計劃泡湯機會甚高，代之而起的是有人建議禁止多人聚集，有關措施已獲多名行會成員背書，惟執法難度不低。

林鄭周一提出「禁酒令」 行政會議成員紛反對

林鄭周一提出「禁酒令」之後，行政會議成員湯家驊、葉劉淑儀提出質疑，認為措施不是直接針對人群聚集，有機會引來司法覆核挑戰。湯家驊提出禁止4人以上聚會，另一行政會議成員林正財更表示，要停止酒吧營業以及禁止婚宴。

此外，行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人憂慮，「禁酒令」將導致業界無力經營，促請政府如推出這項措施，就要提供合理賠償。

+ 12 + 11 + 10

「曲線防疫」問題多多 勢有大量質疑和挑戰

禁酒令的確會引來很多問題。林鄭原意是酒吧飲酒時會除下口罩及交談，是高風險行為，但飲酒本身非傳播途徑，禁止賣酒及提供酒類飲品「曲線防疫」，的確較容易引來司法覆核。

況且，飲酒不一定是幾個人圍在一張吧枱攀談，也可以一個人在食肆吃飯時，獨自飲一枝啤酒。這種情況下飲酒與獨自外出吃飯相比，理論上風險不會特別高，但如果推行「禁酒令」，這種情況亦已經犯法，勢必引來大量質疑和挑戰。

傳染風險在於客人之間的社交距離 而非飲酒

此外，林鄭表示酒吧不賣酒「可以做其他嘢」，指很多酒吧都有食肆牌，言下之意可以轉為食肆。但酒吧的風險不在於飲酒，而是容易讓人有較密切接觸的環境。舉例說，酒吧的高身金屬枱較一般食肆餐枱為細，如果轉為食肆而讓多於一個客人在同一張枱上吃飯，社交距離明顯不足。因此，禁酒其實不是有效防止疫情擴散的重點，反而是要限制各種食肆的客人之間距離，才能有效做到食肆內防疫。

+ 3 + 2

限聚集人數要港人高度自律

至於禁止4人以上聚集，湯家驊指原因是香港主要是4人或以下家庭，禁止4人以上聚集既可以讓一家人外出吃飯或活動，亦可以避免過多人「搭枱」造成傳播風險。

這項措施原意是好的，但需要香港人高度自律。近日個案所見，總會有一些市民「唔聽話」，沒有跟隨指引在家居防疫，單靠市民克制實在難以放心，派員巡查或靠市民舉報在所難免。

大致來說，執法上將面對以下難題。第一，全港大量食肆、會所、公園及其他設施，需要龐大人力物力去巡查。第二，當中如涉及私人會所甚至私人住宅單位，巡查人員是否有足夠權力突擊搜查及檢控。第三，市民通報聚會個案，如果數量太多，當中又包括誤報，是否有足夠人手處理。林鄭今日召開特別行會，料會商討如何解決有關執法問題。

停堂食允外賣 一減聚集二可醫肚三有收入

有政界人士表示，政府要降低市民互相傳染風險，其實可參考商界一些做法，當中已經摸索出一套較好的食肆防疫方法。例如麥當勞周三（25日）起，晚上6時後不提供堂食，只提供外賣自取及麥麥送訂餐服務。大家樂集團亦宣布，今日（27日）起大家樂、一粥麵、米線陣及Oliver's Super Sandwiches各分店，晚上6時30分後不設堂食，只提供外賣服務。

這樣做可以令各方受惠。一來不設堂食可以有效減低食肆內傳染風險，二來「無飯」市民仍可以買外賣「醫肚」，三來食肆又不至於斷生意，仍然保持外賣收入。

+ 17 + 16 + 15

該人士說，政府可以仿效商界，先推行指定日期內食肆不設堂食，如成效好或者疫情轉為更嚴重，甚至可以改為指定日期內全日不設堂食，以進一步降低風險。

外賣引發環保災難？ 可乘機推廣走塑及環保餐具

至於不設堂食會用大量飯盒，政府可以將「環保災難」視為機會，鼓勵市民自備飯盒讓食肆裝載食物，提醒自備餐具並在落單時說明不要餐具，同時推廣「走塑」外賣用品例如紙飯盒和木叉，或可以推動本港外賣用品行業長遠轉型為環保餐具製造商，化危為機。