【新冠肺炎】市民放無薪假收入減　消息：政府擬增交通津貼紓困

因應新冠肺炎疫情持續，打工仔被逼放無薪假甚至加入失業大軍，家庭收入銳減，政府正研究加碼紓困。建制消息指，財政司司長陳茂波即將公布第四輪紓困措施，包括擬提高交通津貼金額，幫補普羅市民的交通費開支，其中一個途徑是將門檻由每月總支出超過400元才可申請，降至200元，「令不是日日搭長途車上班的師奶都可以受惠」。 至於實政圓桌田北辰預言港鐵「半價三個月」，該消息指，港鐵過去9個月連受社會運動及疫潮衝擊，車費收入急挫，再大幅減價的可能性渺茫。

政府在今年1月1日已為公共交通津貼計劃「加碼」過一次，由車費超出400元後的餘額補貼25％，提升至三分之一，並將每月補貼金額上限提高至400元，即市民若該月總車費為1,000元，可領取到200元補貼；如果該月總車費為2,000元，最多可領取400元。

研申領門檻由每月400元降至200元

據了解，隨着疫情持續波及普羅打工仔，「財爺」陳茂波正研究在新一輪紓困措施中，除了支援受影響中小企，也幫補打工仔家庭，擴大公共交通津貼是其中一途。研究方向有兩個，一是降低申領門檻，由總車費超出400元才有補貼，降低至200元，讓更多人有資格獲補貼，變相減低基層家庭的交通費支出。一是進一步提高補貼幅度，由三分之一提高至二分之一。

運輸及房屋局局長陳帆於去年底曾在立法會交通事務委員會表示，每月約有220萬人受惠於公共交通津貼計劃，今年初加碼後，政府每年補貼金額預料由約23億元增至約31億元。

立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌表示，暫未聽聞政府有意擴大公共交通津貼，但認同降低申領門檻是減輕基層家庭交通費壓力的最佳方法之一，他過去亦曾向官員建議，「起碼師奶都可受惠吖，家庭主婦不用搭長途車返工，（每月車費）未必夠400元」。

現時每月交通費用超過400元，即可以領取交通津貼。（資料圖片）

港鐵盈利大跌 減價機會不高

至於港鐵減價，據悉機會不高，因為港鐵經歷去年社會運動及今年疫潮，車費收入已銳減，「無理由叫一間盈收大跌的企業減價，會傷得更慘，港鐵無法向小股東交代。」而且，由政府透過交通津貼，已能達到減省市民交通支出的效果。