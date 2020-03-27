【新冠肺炎】民建聯提三建議　周浩鼎促政府加強支援中小企律師行

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港不同行業正飽受衝擊，民建聯立法會議員周浩鼎向政府提出三項建議，希望政府在疫情下能支援本港一眾中小型律師行。 周浩鼎建議，法律援助署應盡快清繳過往所聘用的律師費用，並放寬法援門檻，容許支援合資格的業主立案法團，讓他們有能力處理一些法律問題，例如僭建招牌案件。

周浩鼎建議，法律援助署應盡快清繳過往所聘用的律師費用，並放寬法援門檻，容許支援合資格的業主立案法團。（彭焯煒攝）

民建聯專業事務委員會主席黃國恩表示，現時本港有逾900間律師行，其中中小型律師行佔9成以上，在法庭有限度服務下，中小型律師行承受很大衝擊，有律師行近月因為無官司打，導致零收入，亦有律師行要求員工放無薪假，甚或要炒人，認為情況並不理想。

民建聯又建議，律師會應豁免律師執業證書及專業保險費用，讓業界能減輕開支負擔。被問到為何不要求政府直接向業界派錢，周浩鼎認為，有其他業界更需要政府直接支援，相信只要政府能「拆牆鬆綁」，對業界已有很大幫助。

周浩鼎又認為，作為律政司司長的鄭若驊，應責無旁貸與中小型律師行業界溝通，了解業界正面對的困難。

對於有建議指司法機構可更廣泛地利用資訊科技來應付目前的情況，民建聯專業事務委員會法律小組召集人謝世恆表示，法庭一直有以視像科技處理案件，包括在緊急情況下的案件，而有高等法院法官日前亦表明，以視像科技處理民事案件可行。