【新冠肺炎】飲食業明起自發8項措施抗禁酒令　座位減半、外賣8折

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，特首林鄭月娥宣佈將會透過修例發出「禁酒令」，全港8600間食肆酒吧禁賣酒，引起業界不滿。 行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人今日（27日）表示，業界將會於明日（28日）起，自發採取八項措施，包括將每間食肆座位減半、推動晚上6時後外賣八折、入座前為顧客量體溫、酒吧不會安排現場演奏，及不會接待戴檢疫手帶人士等，預計有逾萬間食肆、酒吧及娛樂場所響應及支持，為期兩星期。

飲食界立法會議員張宇人（左三）日前(25日)聯同業界與特首林鄭月娥會面。（羅家晴攝）

張宇人表示，業界原打算在下周一才採取有關措施，但由於反應熱烈，故可提早於明日實施，又指措施已獲四大茶餐廳集團及三大快餐集團支持。

張宇人促請政府能在未來兩周，為業界支付租金、員工薪酬及免繳交差餉，又呼籲業主可免收取這段期間的租金。