【新冠肺炎】關愛基金擬向新移民派1萬　優才等無份　最快9月申請

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，財政司司長陳茂波在《財政預算案》中公布，向18歲以上香港永久居民，派發1萬元現金津貼。政府消息當時強調，陳茂波已着關愛基金研究如何協助新來港人士。 消息指，關愛基金專責小組今日（27日）會開會，討論向新來港人士發放津貼細節。消息指，受惠者需年滿18歲、來港未夠七年，並以低收入家庭為單位，而非「一刀切」向所有非永久居民派1萬元。 換言之，外傭、旅客、透過優才計畫、工作假期計畫、科技人才入境計畫等人士，將不合資格領取1萬元。消息人士估計約有20萬人受惠，總開支約21.3億元，最快可在今年九月開始申請。

消息指，關愛基金專責小組今日（27日）會開會，討論向新來港人士發放津貼細節。(資料圖片)

據悉，關愛基金秘書處認為，項目的受惠對象應為低收入家庭的新來港成員，令資源能集中支援最有需要人士，故不會「一刀切 」為所有非永久性居民提供津貼。

消息指，秘書處建議項目設經濟審查，入息限額預料會以N無津貼的申請人家庭入息限額作參考，即是一人住戶入息限額為14,325元、二人住戶入息限額為21,750元。申請人需要提交所需文件，如身分證副本、新來港的證明文件副本等。

據悉，秘書處建議委託本地銀行作代理人，接受、處理申請和發放款項，銀行在核實資料後，將款項存入申請人的銀行戶口，銀行亦會負責抽查約一成個案進行入息審查。