【新冠肺炎．直播】林鄭：將啟動第二輪防疫抗疫基金　籲勿裁員

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）全球爆發，特首林鄭月娥日前表示，將會禁止全港約8,600間持有酒牌食肆賣酒和供應酒類飲品，引起業界及多名行政會議成員提出質疑，有消息指今日（26日）下午政府召開特別行政會議，商討最新防疫措施，包括食肆的枱與枱之間要保持1.5米距離、每張枱限坐四人、食肆客人的數目限於餐廳座位的一半等，有關措施會在明日下午六時實施。 林鄭將於今日下午6時30分舉行記者會，屆時保安局局長李家超、食物及衞生局局長陳肇始、食物環境衞生署署長劉利群，以及食物及衞生局常任秘書長謝曼怡一同出席，《香港01》將進行直播。

【18:49】食物及衞生局局長陳肇始表示，3月19日起為機場抵港人士進行的病毒測試，2,804個樣本完成測試，26個樣本呈陽性，即約每100名沒有病徵人士之中就有1名檢測後呈陽性。

三項加強措施：

一，進一步擴大監測範圍，涵蓋所有抵港但無病徵人士，全部會提供樣本瓶。一是有專車載到檢測中心並即場檢測，之後回家隔離檢疫14天，二是回家後再由家人送上樣本。

二，樣本收集點已經增加，並會研究其他收集樣本的方法。

三，研究所有抵港人士在指定時間之內提交樣本，以便盡早測試及減低親友感染風險。

陳肇始呼籲接受檢疫令人士自律，並希望他們積極配合政府收集樣本的措施，市民亦要克制、忍耐，採取保持社交距離的措施。

【18:40】林鄭表示，行政會會下午召開特別會議，會上通過兩條599章以下的規例，第一，禁止多於四人的公眾地方群組聚集，任何一個聚集超過四人，就會視為群組聚集，將會被禁示；第二是針對餐飲業務，她強調屬臨時措施，由食物及衛生局局長陳肇始發出，一般不會超過14日，若過了14天可以再次發出生效。

林鄭稱，簡單而言，即多於四人聚集就會被禁止，不過當中有12項獲括免，包括工作間的聚集、履行政府功能，如在法院、立法會及區議會聚集、喪禮及婚禮等，規例生效日期在3月29日零時生效，有效期14日，第二個規則是針對餐飲界，如領牌食店、咖啡店等，將提出6項要求，包括不可提供超過正常提供的百分之50的座位，枱與枱之間的距離要有1.5米，一張枱不可多過四個人，顧客和店員都需要戴口罩，顧客吃完後要戴回口罩、以及進入餐廳前要探體溫。

第二部分其他場所，將要求關閉六類場所，第一是遊戲機中心，第二是浴室、第三是健身中心、第四是遊樂場所，即桌球室、公眾溜冰場等，第五是公眾娛樂場所，包括電影院，第六是供租用的公眾場所，即派對房間，這條規例的生效日期較早，在明日3月28日下午6時，有效期限14天，規例會訂明執法的工作，誰人有執法權力，是否可以巡查、罪則等。

+ 8 + 7 + 6

【18:35】林鄭月娥表示，新型肺炎疫情席捲，總確診人數達到50萬人，多個國家的醫療系統超出負荷，形容現時的情況十分嚴峻。就香港的情況，林鄭指今日確診個案達到破紀錄的65宗，２周內升幅達3倍，當中9成為外地輸入個案，本地個案多透過社交接觸傳染，包括婚宴、酒吧等場合。



林鄭提到，周一已因應疫情的發展推出新一輪的防疫措施，包括限制非港人坐飛機入境、要求所有英美歐抵港人士接受病毒檢測，以更早發現無病徵的確診者、以及要求私人遊樂場契約的會所暫停所有康樂設施、更衣室及幼兒遊玩設施。林鄭指，60多間會所已關閉有關設施，其他私人會所，包括私人屋苑會所的管理公司及私人健身室等亦有跟隨相關做法。她又感謝市民就家居檢疫的情況，主動作出舉報。

對於廣受爭議的「禁酒令」，林鄭強調日前只是建議作出有關措施，認為能引起社會對建議廣泛討論是好事，可以在同心抗疫上取得共識，目前最大的挑戰是要減少社交接觸。林鄭稱，已與業界進行了2次的會面，明白社會認為「禁酒令」不能對症下藥，此時更應該減少人群聚會及聚餐，立法禁止進行人多的活動。



+ 4 + 3 + 2

行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人今日（27日）表示，業界將會於明日（28日）起一連兩星期，自發採取八項措施，包括將每間食肆座位減半、推動晚上6時後外賣八折、入座前為顧客量體溫、酒吧不會安排現場演奏，及不會接待戴檢疫手帶人士等，預計有逾萬間食肆、酒吧及娛樂場所響應及支持。