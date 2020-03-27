【新冠肺炎】酒吧業歡迎不推「禁酒令」　冀有更多援助

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情惡化，行政長官林鄭月娥今日（27日）下午舉行特別行政會議，推出一系列新的防疫措施。而她早前提出、外界俗稱「禁酒令」的禁止賣酒建議，最終沒有實行。 香港酒吧業協會歡迎政府決定，認為做法明智。

香港酒吧業協會表示，不推行「禁酒令」讓人覺得政府及特首終於明白酒吧業界苦況，亦了解禁酒令對行業影響深遠，更會產生連鎖效應，導致更多人失業。

協會認為政府不推行「禁酒令」的做法正確，可保障業界及員工的生計。協會希望政府可加大防疫抗疫基金，支援酒吧僱主及僱員，令業界可以在疫情中生存下去。

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行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人今早表示，業界將會於明日（28日）起，自發採取八項措施，為期兩星期：