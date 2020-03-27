【新冠肺炎】酒吧業歡迎不推「禁酒令」　冀有更多援助

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新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情惡化，行政長官林鄭月娥今日（27日）下午舉行特別行政會議，推出一系列新的防疫措施。而她早前提出、外界俗稱「禁酒令」的禁止賣酒建議，最終沒有實行。
香港酒吧業協會歡迎政府決定，認為做法明智。
香港酒吧業協會表示，不推行「禁酒令」讓人覺得政府及特首終於明白酒吧業界苦況，亦了解禁酒令對行業影響深遠，更會產生連鎖效應，導致更多人失業。
協會認為政府不推行「禁酒令」的做法正確，可保障業界及員工的生計。協會希望政府可加大防疫抗疫基金，支援酒吧僱主及僱員，令業界可以在疫情中生存下去。
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行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人今早表示，業界將會於明日（28日）起，自發採取八項措施，為期兩星期：
飲食業自發8項抗疫措施：
1. 晚上6時半後，各食肆縮減一半座位
2. 拒絕讓戴有強制檢疫電子手帶人士進入食肆，並會作出舉報
3. 提供外賣最少8折優惠
4. 每張枱不可坐超過4人，枱與枱之間盡量保持1.5米距離
5. 進入食肆時須佩戴口罩，除進食外亦應盡量佩戴口罩
6. 顧客入內時須先探熱，及用酒精搓手液搓手
7. 取消live band或音樂表演
8. 員工須按照食環署所提供的指引工作