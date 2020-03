【新冠肺炎】禁逾4人聚集但又有12項豁免　市民隨時誤墮法網？

新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)繼續擴散,特首林鄭月娥今日(26日)舉行記者會,規定遊戲機中心、浴室、健身中心、兒童遊樂場、戲院等公眾娛樂場所由今(28日)晚起關閉,為期14天。另外,多於4人聚集的活動會被禁止,由後日(29日)零時生效,有效期同為14日;餐飲界,如領牌食店、咖啡店等,不可提供超過正常提供的百分之50的座位,枱與枱之間的距離要有1.5米,一張枱不可多過四個人,顧客和店員都需要戴口罩,以及進入餐廳前要探體溫。 惟規例存在灰色地帶,亦有12種情況可獲豁免,市民要小心留意,以免誤墮法網。

林鄭稱,多於四人聚集會被禁止。(梁鵬威攝)

為減少社交接觸以防止病毒傳播,特首林鄭月娥昨日(27日)宣布由後日起,禁止多於四人的聚會舉行,當中有12項獲豁免,包括工作間的聚集、履行政府功能,如在法院、立法會及區議會聚集、喪禮及婚禮、公共交通運輸等。

而六類場所包括遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、及供租用的公眾場所,規定由明日起關閉,而餐廳則受到6項要求規管,包括:(a)食肆內顧客數目,在任何時間均不得超過通常座位數目的50%;(b)每張桌子之間最少要有1.5米距離或設有某種形式的隔板作出有效分隔;(c)不得有多於4人同坐一桌;(d)任何人除飲食外須一直佩戴口罩;(e)食客須先量度體溫;及(f)須為食客提供消毒潔手液。若違反上述規定者即屬干犯刑事罪行,最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

有記者關心禁止4人以上聚會的執行問題,提出兩個情況:1)一行9個人到食肆進餐,是否需要分坐3張枱;2) 若一家5口,父母帶着3個子女又是否需要分枱。林鄭就回應指,根據要求枱與枱之間距離具1.5米,9位朋友分3張枱用餐並無問題,而一家5口亦無豁免,需要分枱。林鄭強調,措施是為了確保市民之間,有一定的社交距離,以減少互相感染的機會。除了上述情況,條例尚存在很多灰色地帶,例如一家人走在街上是否需要刻意分隔、公眾場所的定義易令人誤解等,《香港01》整理了幾大市民可能面對的情境。

情境​一:

如果禁止4人聚集,萬一有家庭多於4個人,全部人都在家的話,不就是犯法了嗎?

政府的12類可豁免情況,包括了「同一住戶單位內生活的人」,亦即是多於4人同住的家庭可獲豁免。但以字面意思來看,如有朋友、親屬探訪,而總人數多於4人,由於本身不是同住,應不獲豁免。

其實疫情期間,大家應該減少探訪親友,就算有需要亦應該盡量少人,以免增加感染風險。

情境二:

我上下班都要搭公共交通工具,回到公司十幾人在同一辦公室,是否已經犯法?

乘搭交通工具以及在工作地點工作,都可以豁免,不過大家都要記得戴上口罩及勤洗手。

情境​三:

婚宴就是有飲食,跟餐飲指引還可以理解,但新人在疫情之下一切從簡,由律師主持簽字,請親戚朋友來觀禮,不設餐飲,可以嗎?

可以,今次規例之下,不多於20人的婚禮可獲豁免,但記得「計人頭」時不要忘記將律師包括在內。即使不多於20人,刊憲全文亦列明,婚禮不能有食物或飲品供應,才可獲豁免。

情境四:

萬一不幸要入醫院,無論做檢查還是看病,都免不了要排隊。看醫生時連醫生、護士可能會多於4個人,那不是連醫護人員都犯法嗎?

政府最新4人聚集限制之中,醫院或醫護服務可獲豁免,所以大家可以放心去看醫生。

情境五:

清明節將至,原本已經準備好要去拜祭先人,疫情之下做孝子賢孫會犯法嗎?

根據政府凌晨在官方FB專頁「添馬台」(Tamar Talk)圖片,超過4人一同出席「喪禮、祭祀先人」儀式可獲豁免。惟其後刊憲全文,則版本略有不同,中文版為「於喪禮上的羣組聚集,或於哀悼或悼念尚未入土或火化的先人的場合上的羣組聚集,該等場合包括在先人離世的地點附近,或在其蒙受致命傷害的事發地點附近,為哀悼先人離世而舉行的祭祀或儀式」,即只限殯儀館、火葬場及土葬儀式,以及路祭可獲豁免,英文版更清晰:「Group gathering during a funeral or any other occasion for mourning for or remembering a deceased who has yet to be buried or cremated (including any ritual or ceremony held in the vicinity of the place where the deceased died or suffered fatal injury to mourn for the death of the deceased)」。

政府早前呼籲市民調整清明掃墓時間,避開人潮高峰期,拜祭時亦要保持適當社交距離。掃墓時應避免聚餐。政府亦鼓勵市民使用食環署的「無盡思念」網上追思服務,或下載「無盡思念」手機應用程式,隨時隨地追思逝去的摯愛親友。

提提大家,內地對香港北上人士實施14天強制隔離檢疫,費用自付,同時香港亦對所有內地來港人士實施14天強制隔離檢疫,即是說如果大家要到內地掃墓,進出兩地關口總共要隔離28天。

情境六:

今次疫情十分嚴重,我想參加健康講座,了解更多防疫資訊,但又怕參與講座的人多於4個,怎辦?

今次4人聚集限制亦豁免了健康衞生講座,但提提大家,參與講座時記得與其他參加者保持距離,全程戴上口罩,做好個人清潔。