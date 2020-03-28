【新冠肺炎】禁4人聚集但又有12項豁免　市民隨時誤墮法網？

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）繼續擴散，特首林鄭月娥今日（26日）舉行記者會，規定遊戲機中心、浴室、健身中心、兒童遊樂場、戲院等公眾娛樂場所由今（28日）晚起關閉，為期14天。另外，多於4人聚集的活動會被禁止，由後日（29日）零時生效，有效期同為14日；餐飲界，如領牌食店、咖啡店等，不可提供超過正常提供的百分之50的座位，枱與枱之間的距離要有1.5米，一張枱不可多過四個人，顧客和店員都需要戴口罩，以及進入餐廳前要探體溫。 惟規例存在灰色地帶，亦有12種情況可獲豁免，市民要小心留意，以免誤墮法網。

林鄭稱，多於四人聚集會被禁止。（梁鵬威攝）

為減少社交接觸以防止病毒傳播，特首林鄭月娥昨日（27日）宣布由後日起，禁止多於四人的聚會舉行，當中有12項獲豁免，包括工作間的聚集、履行政府功能，如在法院、立法會及區議會聚集、喪禮及婚禮、公共交通運輸等。

而六類場所包括遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、及供租用的公眾場所，規定由明日起關閉，而餐廳則受到6項要求規管，包括：（a）食肆內顧客數目，在任何時間均不得超過通常座位數目的50%；（b）每張桌子之間最少要有1.5米距離或設有某種形式的隔板作出有效分隔；（c）不得有多於4人同坐一桌；（d）任何人除飲食外須一直佩戴口罩；（e）食客須先量度體溫；及（f）須為食客提供消毒潔手液。若違反上述規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

有記者關心禁止4人以上聚會的執行問題，提出兩個情況：1）一行9個人到食肆進餐，是否需要分坐3張枱；2) 若一家5口，父母帶着3個子女又是否需要分枱。林鄭就回應指，根據要求枱與枱之間距離具1.5米，9位朋友分3張枱用餐並無問題，而一家5口亦無豁免，需要分枱。林鄭強調，措施是為了確保市民之間，有一定的社交距離，以減少互相感染的機會。除了上述情況，條例尚存在很多灰色地帶，例如一家人走在街上是否需要刻意分隔、公眾場所的定義易令人誤解等，《香港01》整理了幾大市民可能面對的情境。

+ 3 + 2

情境​一：

如果禁止4人聚集，萬一有家庭多於4個人，全部人都在家的話，不就是犯法了嗎？

政府的12類可豁免情況，包括了「同一住戶單位內生活的人」，亦即是多於4人同住的家庭可獲豁免。但以字面意思來看，如有朋友、親屬探訪，而總人數多於4人，由於本身不是同住，應不獲豁免。

其實疫情期間，大家應該減少探訪親友，就算有需要亦應該盡量少人，以免增加感染風險。

情境二：

我上下班都要搭公共交通工具，回到公司十幾人在同一辦公室，是否已經犯法？

乘搭交通工具以及在工作地點工作，都可以豁免，不過大家都要記得戴上口罩及勤洗手。

情境​三：

婚宴就是有飲食，跟餐飲指引還可以理解，但新人在疫情之下一切從簡，由律師主持簽字，請親戚朋友來觀禮，不設餐飲，可以嗎？

可以，今次規例之下，不多於20人的婚禮可獲豁免，但記得「計人頭」時不要忘記將律師包括在內。

+ 2

情境四：

萬一不幸要入醫院，無論做檢查還是看病，都免不了要排隊。看醫生時連醫生、護士可能會多於4個人，那不是連醫護人員都犯法嗎？

政府最新4人聚集限制之中，醫院或醫護服務可獲豁免，所以大家可以放心去看醫生。

情境五：

清明節將至，原本已經準備好要去拜祭先人，疫情之下做孝子賢孫會犯法嗎？

首先，喪禮和祭祀先人可獲豁免。其次，政府早前呼籲市民調整清明掃墓時間，避開人潮高峰期，拜祭時亦要保持適當社交距離。掃墓時應避免聚餐。

政府亦鼓勵市民使用食環署的「無盡思念」網上追思服務，或下載「無盡思念」手機應用程式，隨時隨地追思逝去的摯愛親友。

提提大家，內地對香港北上人士實施14天強制隔離檢疫，費用自付，同時香港亦對所有內地來港人士實施14天強制隔離檢疫，即是說如果大家要到內地掃墓，進出兩地關口總共要隔離28天。

情境六：

今次疫情十分嚴重，我想參加健康講座，了解更多防疫資訊，但又怕參與講座的人多於4個，怎辦？

今次4人聚集限制亦豁免了健康衞生講座，但提提大家，參與講座時記得與其他參加者保持距離，全程戴上口罩，做好個人清潔。