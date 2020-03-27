【新冠肺炎】收回禁酒令　林鄭月娥辯稱只屬建議：非針對某一行業

為應對新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情，特首林鄭月娥周一宣布，希望透過修例發出「禁酒令」，全港8,600間食肆酒吧禁賣酒，引起業界不滿。 事隔4日，林鄭今日（27日）在記者會上解釋，當日提出的「禁酒令」只屬建議，對於有行會成員表明反對，她解釋周一提出建議時，行會尚未就此進行討論，歡迎行會成員提出意見；而專家顧問團成員對措施不知情亦屬正常，因專家只會為政府提供建議，而將意見落實為措施，則是政府的責任。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多設施▼

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林鄭在記者會上解釋，周一提出的「禁酒令」方案，目的是為了減少社交接觸，當中有些方案在提出後便立即實行，例如要求私人遊樂場契約的會所暫停所有康樂設施。她又解釋，提出「禁酒令」是基於有意見指蘭桂坊是高危群組，希望政府能有所行動，強調當日提出的「禁酒令」只屬建議。

對於建議一出引來強烈社會反彈，林鄭認為是好事，尤其能加強社會對減少社交接觸的認知。她強調，不少意見認為應管制人群聚集，而不應針對某一行業，而今日宣布的措施，亦證明政府在抗疫工作上一直樂意聆聽意見。

林鄭又說，無論外界如何形容她聽取意見而作出的措施，對她來說都不重要，最重要是嚴苛措施得到支持，以應對今次疫情。

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「禁酒令」建議其後引起業界不滿，其中，行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人公開表示，希望政府不要推出「禁酒令」，對此感到十分突然，強調「飲酒不等於散播疫情」。但他指出，但若政府推出「禁酒令」，業界會配合，但希望政府能為業界支付租金、員工薪酬及免繳交「禁酒令」期間的差餉。

林鄭其後曾與飲食業界兩次會面，業界當時表示將自發推出一系列抗疫措施，包括只開放餐廳的一半座位，要求進入餐廳的顧客一定要佩戴口罩等。張宇人並強調相信業界會自律，又指市民亦會監察，「政府無理由為立法而立法。」