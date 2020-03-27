【新冠肺炎】稅務條例審議無期　梁繼昌建議政府暫停收寬免稅款

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港確診個案已經超過500宗。會計界立法會議員梁繼昌表示，由於近期疫情嚴峻，他稱不少會計師行已要求員工在家工作，直至感染人數回落至單位數才會考慮恢復辦公室上班。 另《2020年稅務(修訂)條例草案》原定提交至內會審議，但內會至今仍未能成功選出正、副主席，處於「停擺」情況。梁繼昌預計相關條例草案難以在本會期於內會通過，建議政府可暫時停收符合資格人士獲寬免的稅款。

梁繼昌認為，政府可以暫時停收符合資格人士獲寬免的稅款，待10月新會期成功選出正、副主席後，再通過相關條例草案。（資料圖片）

財政司司長陳茂波在本年度的《財政預算案》建議一次性寬減2019/20課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為2萬元，全港195萬名納稅人受惠。

有關條例草案原定在本月提交至內會審議，惟內會仍然「停擺」，梁繼昌形容內會問題是政治問題，預計立法會本會期將未能成功選出正、副主席。

他提及，政府可如勞工及福利局局長羅致光一樣，將產假延長至14周的條例草案繞過內會，交由人力事務委員會討論，亦可將草案繞過內會，直按交付大會一次過完成三讀。不過他預料政府採取此方法的可能性不大。

梁繼昌認為，政府可以暫時停收符合資格人士獲寬免的稅款，待10月新會期成功選出正、副主席後，再審議相關條例草案。

上市公司延後公布業績 資料若大改或引起民事索償

對於因應新型冠狀病毒爆發，影響上市公司的審核工作，梁繼昌早前建議劃一將上市公司公布業績的限期押後1個月。他稱據了解，部分公司獲批延遲公布正式業績報告，但指若資料有大改動，有機會引起投資者索償，面臨民事的法律風險。