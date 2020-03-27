【政壇諸事町】林鄭不知甚麼是Playgroup　穿藍衫有何寓意？

特首林鄭月娥晚上（27日）召開記者會，指行政會議下午召開特別會議，會上通過兩條《預防及控制疾病條例》（第599章） 之下新增規例，禁止多於四人在公眾地方聚集、限制餐飲業務的營運。 林鄭在記者會上被問到兒童Playgroup是否獲豁免的「工作間」，會否擔心引起傳播風險？怎料林鄭反問記者「咩係Playgroup，細路仔玩個啲？」其後記者再次解釋和重覆問題，林鄭就稱政府完全不鼓勵這些場所繼續營運，特別是如此多小朋友聚集，她又指，據了解豁免群眾聚集中亦沒有兒童playgroup一項。

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另外有記者問及，如何看待主席習近平的四點倡議以及如何和內地加強合作？林鄭表示，在世界衛生組織宣布疫情進入大流行時，正正需要各國合作，習近平在G20峰會上的發言，對香港很有啟發性，她表示，現時全球的共同敵人只有一個，強調社會要共同努力對抗疫情。

林鄭在記者會上被問到兒童Playgroup是否獲豁免的「工作間」，會否擔心引起傳播風險？怎料林鄭反問記者「咩係Playgroup，細路仔玩個啲？」（資料圖片）

林鄭月娥又指，社會對抗疫情時應該要理解而非指責、要有信心而非沮喪，她特別提到自己今日穿了藍色上衣，就是寓意有信心香港很快可以「打贏這場仗」，雨過天青。