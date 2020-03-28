吳文遠刑滿出獄　主動派口罩予警察

社民連秘書長吳文遠在2016年4月，在社交平台向公眾披露時任民政事務局常任秘書長馮程淑儀遭廉政公署調查，去年被裁定3項披露受調查人身分等資料罪成，判囚4個月。 吳文遠今日（28日）刑滿出獄。他稱心情沒特別，相比其他政治打壓抗爭者，其刑期較輕。他又展示獄中取得的CSI口罩，並欲派給在場無戴口罩警察。

吳文遠出獄，黃浩銘、岑子杰、「阿牛」曾健成等人均有到場迎接，並帶同橫額迎接。(潘希橋攝)

吳文遠在去年被判刑後，申請上訴並保釋等候結果，上月遭法院駁回後，回到獄中服餘下31日刑期，今早刑滿出獄。社民連主席黃浩銘、副主席岑子杰、「阿牛」曾健成等人均有到場迎接，並帶同橫額迎接。

吳文遠表示出獄心情沒有特別，因早已預期會遭到政治打壓，又指相比其他抗爭者，自己的刑期屬「濕濕碎」。



他稱在服刑期間遇見了一些在抗爭運動中無法保釋的手足，雖然沒有聊天但亦有互相照應。他又批評政府無理拘捕區議員鄭麗瓊。就日後動向，他指社民連和他本人會繼續抗爭到底，有心理準備未來或會回到監獄，但目前最希望「食大餐」。

吳文遠主動派口罩予警察。(潘希橋攝)

其後他向傳媒展示獄中派發的CSI口罩，笑稱香港人要走到監獄才能找到口罩。他又主動走向現場一名未有戴口罩的警察，欲派口罩予對方，惟對方未有理會，並隨即戴上口罩。不過吳文遠本人亦未有戴口罩，笑言自己隔離了整個月，深信自己很健康，希望先呼吸一下新鮮空氣。