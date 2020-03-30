青年發展委員會唯一泛民拒續任　民主黨吳思諾：政府與青年人為敵

政府今日（30日）公布青年發展委員會新名單，委任8名新委員，任期於2020年4月1日生效，為期兩年。新委員中，知名度較高的是寧夏回族自治區青聯常委彭穎生，其父為廣東省政協委員、運高工安洋行有限公司董事長彭曉明。 唯一有泛民政黨背景的民主黨大律師吳思諾退任委員會，她接受《香港01》查詢時表示，去年6月反修例事件爆發後，曾直接向委員會主席張建宗反映青年人聲音，要求政府回應民間訴求，「政府不是聽不到，只是聽完唔做嘢」，她認為青發會成效欠佳，故決定不再續任委員。前主播盤翠瑩亦離任委員會。

張建宗又感謝即將離任的民主黨吳思諾（圖）及無線新聞前主播盤翠瑩對委員會作出的貢獻。（資料圖片）

新成員來自多個界別，藍家達為香港青年大專學生協會總幹事，他曾擔任工聯會義工長達五年。

科研界代表林華盛畢業於城大機械及生物工程學系，於2017憑研發「自動變形輪椅」在國際創新發明大大賽中奪獎，其後通過選拔成為中科院港青實習團副團長。 顏雋是鳯溪第一中學教師，去年獲任命為攜手扶弱基金咨詢委員會成員。

其餘四名成員包括林恩言、李貴霞、李雪兒及莫芷茵。

政務司司長張建宗。（資料圖片）

政務司司長兼青年發展委員會主席張建宗表示，委員會自2018年成立以來，致力做好與青年「三業三政」相關的工作。在委員的共同努力下，委員會提升了各項培育人才、協助青年向上流動、加強與青年人交流等工作。為進一步提升青年參與，政府委任了更多青年加入新一屆委員會。8名新委員平均年齡為26歲。



張建宗又感謝即將離任的民主黨吳思諾及無線新聞前主播盤翠瑩對委員會作出的貢獻。

吳思諾拒絕續任：政府聽到意見之後不做

吳思諾其後亦在facebook上撰文回應，自言拒絕了政府的續任邀請，當初加入青年發展委員會是為了向政府反映青年人的想法，但及後發現原來政府並非聽不到青年人的意見，而是聽到之後不做。吳思諾指，在去年6月末的會議上，向政府清晰詳細地表達了香港人的「五大訴求」，「惟政府反而更變本加厲地『濫捕』和以暴力對待市民」，最近全民派錢亦不讓18歲以下人士受惠，批評林鄭政府說與青年人同行，所做的一切卻是「與青年人為敵」。