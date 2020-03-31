【新冠肺炎】林鄭：不排除直接向違限聚令者　發告票罰2000元

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，特首林鄭月娥上周末公布新一輪防疫措施，包括禁止多於4人於公眾環境聚集、規定食肆的顧客人數同一時間內不得多於座位總數一半，以及下令戲院、桌球室等六類場所停止營運兩周。 林鄭今早（31日）出席行政會議前表示，禁止多於4人群組聚集的條例上周日已生效，相關執法由警務處負責，主要作出口頭解釋和勸喻。不過林鄭稱，不排除稍後會在無警告下，直接向違反限聚令人士發出罰款2000元告票。

特首林鄭月娥表示，不排除稍後會在無警告下，直接向違反限聚令人士發出罰款2000元告票。（羅君豪攝）

林鄭表示，自本月19日以來，已向海外來港人士發出超過5萬張檢疫令，同時發現不少人違反檢疫令，至今已有70多人違例，她稱違例者已被送往檢疫中心強制檢疫，稍後會向法庭申請傳票。林鄭強調政府對違例者零容忍，違反檢疫令者即使離開住所，當局都會竭力追捕。她又指，現時已有3名違例者被判即時入獄，重申以身試法有嚴重後果，希望每位接受家居檢疫人士認真想想是否要影響自己的前途。

另在管制飲食業的第599F章，林鄭稱條例生效兩日，當局已進行5000次巡視，整體情況令人滿意。她指，不少食肆均有分隔檯，亦沒有多於四人一檯，希望業務負責人能夠持之以行。

不排除直接向違限聚令者

林鄭又稱，禁止多於4人群組聚集的條例上周日生效，警方已加派人手巡查，她又指不排除稍後會在無警告之下，向違例者發出2000元定額罰款通知書。林鄭呼籲，市民在這段時間避免公眾聚會，她亦感謝市民舉報，最重要是希望市民勸喻身邊接受檢疫人士留在家中。