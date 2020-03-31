【新冠肺炎】政府宣布安排專機接載滯留秘魯港人返港　費用自付

政府發言人今日（31日）晚上宣布，為協助滯留秘魯的香港居民順利離開當地，政府將安排專機於秘魯時間4月3日，接載該批港人由利馬飛往倫敦，再轉乘已預留機位的航班返港，費用由用者支付。政府正積極與外交部駐港特派員公署及中國駐秘魯大使館跟進，包括協助安排專機接載身處庫斯科的30多名港人前往利馬，而身處其他地點的港人會經當地旅行社或交通服務公司協助安排。

政府發言人今日宣布，將安排專機接載滯留秘魯港人，由利馬飛往倫敦再轉乘已預留機位的航班返港，費用由用者支付。專機暫定於秘魯時間4月3日離開利馬飛往倫敦，相關乘客之後會轉乘已預留機位的航班返港。

利馬以外地點 需4月3日前到利馬集合

其中有部分港人正身處秘魯不同地方，需乘搭內陸機或其他陸路交通工具前往利馬，政府正積極與外交部駐港特派員公署及中國駐秘魯大使館跟進，包括協助安排專機接載身處庫斯科的30多名港人前往利馬，而身處其他地點的港人會經當地旅行社或交通服務公司協助安排。

發言人指出，特區政府目前只能安排上述專機接載港人離開秘魯，呼籲身處秘魯而至今未有聯絡入境處的港人盡早聯絡入境處。根據法例要求，所有於抵港前14日曾到海外國家的人士，抵港後須接受14天強制檢疫。

截至今日中午12時，入境處共接獲91名滯留秘魯港人的求助，其中包括30多名旅行團成員。求助者中有9名人士已通過其他安排離開秘魯，另1名香港居民日前在新冠肺炎不幸離世，而3名屬於緊密接觸者的港人須留在當地接受檢疫及病毒測試。

113名滯留摩洛哥港人已返港 尚餘39人

與此同時，入境處一共接獲152名港人有關於摩洛哥返港行程的求助。政府已積極與多間航空公司協調以預留機位予受影響港人離開摩洛哥，再經其他地點回港。截至今日中午12時，已有113人乘坐不同航班返港。仍在摩洛哥的39名港人，主要集中在卡薩布蘭卡和馬拉喀什兩個城市。政府正與中國駐摩洛哥王國大使館及航空公司積極跟進。