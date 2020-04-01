【新冠肺炎】消息：政府將公布關閉卡拉OK及麻雀館　為期兩周

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，早前政府宣布，禁止多於4人於公眾環境聚集、規定食肆的顧客人數同一時間內不得多於座位總數一半，以及下令戲院、桌球室等六類場所停止營運兩周後，但卡拉OK及麻雀館不包括在內，近日即爆出「卡拉OK群組」確診個案。 消息指，行政會議今早（1日）舉行特別會議，決定關閉卡拉OK及麻雀館，為期14日。食物及衛生局局長陳肇始將根據第599章《預防及控制疾病條例》，將兩類場所納入附表。

尖沙咀Red MR 卡拉OK 近日有最少五人確診，小型爆發。(歐嘉樂攝)

行政會議成員湯家驊表示，曾向官員查詢卡啦OK及麻雀館的問題，官員解釋涉及牌照問題，包括卡啦OK屬食肆牌、麻雀館就涉賭博牌，但湯家驊認為不應該以牌照劃分，只要涉及高風險，就應關閉或有更嚴肅的限制措施。

自政府推出食肆「限客令」及公眾地方「限聚令」，被形容為最高危、口沫橫飛的卡拉OK卻不用停業，近日更爆出「卡拉OK群組」確診個案，七人上周二（3月24日）前往尖沙咀Red MR唱K，5人已確診。據了解，今日（1日）截至早上11時，本港新增至少一宗確診和15宗初步確診個案，當中包括卡拉OK群組的33歲男子，令唱K群組增至「7中6」。