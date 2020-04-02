【新冠肺炎】郭家麒不滿朝令夕改　籲若頒「禁足令」須具足夠預備

政府於昨(1日)下午突然刊憲《2020年預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）（修訂）規例》，宣布卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、夜店或夜總會場所須關閉，昨午6時生效。另外亦要求美容院、按摩院、會址亦在規管之列，須提供消毒潔手液，先量體溫及「在可行情况下」戴口罩方可營業。 公民黨議員郭家麒不滿政府所推的各項措施朝令夕改，令市民和業界無所適從，而近日有專家提出有必要時香港或需實施「禁足令」，他憂慮港府會在未有深思熟慮的情況突然頒布「禁足令」，希望當局在具足夠預備下作安排。

張超雄憂慮政府會在沒有深思下推行「禁足令」，他指一旦發生這情況，長者、殘疾人士、劏房戶等將直接受害。（資料圖片／羅君豪攝）

郭家麒認為，美容院已出現由顧客直接傳給服務員的確診個案，其飲相關行業如按摩、修甲美甲等服務傳染風險大，政府不關閉有關場地做法反智，應要求有關行業停止服務，減低風險。

醫管局日前在各聯網改裝病房，新增400張二線負壓病牀，郭家麒預料400張病牀約7至10日內即爆滿，擔心之後的新增病人無處安置。他呼籲籲政府認真面對疫情，指一旦醫療系統崩潰，將連令其他長者及長期病患直接受害。

對於近期有不少專家學者已提出有必要時香港需實施「禁足令」，他對此非常擔心，「因為政府做嘢永遠無計劃」，憂慮港府會在未有深思熟慮的情況突然頒布「禁足令」，希望當局在具足夠預備下作安排。



立法會議員張超雄憂慮政府會在沒有深思下推行「禁足令」，他指一旦發生這情況，長者、殘疾人士、劏房戶等將直接受害。張解釋，香港至少有50萬「獨老」(獨居長者)或「雙老」(兩名長者同住)，其仗賴的家居照顧服務已經停頓，包括代購、上門協助洗澡等，就他所知有很多體弱的長者連洗澡亦有困難，另外病患在家接受物理治療、職業治療等服務也停頓。張超雄呼籲，政府進一步推新措施前，必須先考慮如何令這些弱勢人士的基本生活需要不受影響，並預先和相關行業溝通，令業界可以配合。