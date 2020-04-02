林鄭月娥年薪加至521萬　被問會否減薪？特首辦：情況轉差會回應

特首辦回應立法會議員有關財政預算案書面質詢時表示，行政長官林鄭月娥在2020至2021年度的薪金預算開支為521萬，較去年度的509萬開支增加12萬，即平均每月加薪1萬。而非實報實銷酬酢津貼的預算開支約為98萬港元。另外，特首辦亦預留63萬用於接觸社會各界人士及訪客的公務款待活動，亦有209萬用於支付林鄭及隨行人員的公務外務開支。特首辦回覆查詢指，特首薪酬每年跟隨通漲調整。 新民黨容海恩問及，特首會否減薪以示體察民情及市民共渡時艱的決心？特首辦回應時指，整個問責團隊在本年2月底已向公益金捐出1個月薪酬，如往後情況轉差，問責團隊會適時回應。

被問林鄭會否減薪？特首辦指，整個問責團隊在本年2月底已向公益金捐出1個月薪酬，如往後情況轉差，問責團隊會適時回應。（資料圖片/梁鵬威攝）

按既定機制，政治委任官員的現金薪酬於每年7月作出調整，行政長官的每月薪金亦按有關調整幅度作出相應調整。2017年7月至2018年6月，行政長官每月薪金的開支為416,500元。自2018年7月起，行政長官每月薪金的開支為424,400元。

另外，議會陣線毛孟靜向特首辦問及，林鄭的個人官方社交媒體，自成立以來，每年及未來開支預算項目與人手編制為何？此外亦關注社交媒體的「關注人數」、「發文數目」及「互動數字」等情況。

年花50萬聘1人 專責處理林鄭FB、IG

特首辦回應指，自2017年7月1日起以非公務員合約聘請1名人員處理特首的Facebook和Instagram帳戶及其他工作，在2017年7月至2018年3月期間聘用非公務員合約人員的薪酬開支為34萬元。而在2018-19年度及2019-20年度，有關薪酬開支分別約為52萬元和 56萬元；至於2020-21年度，有關薪酬開支預算約為53萬元。

特首辦指，林鄭的facebook專頁在2017年7月1日推出後，吸引超過17萬用戶「追蹤」，截止今年3月31日共發出382個帖子，互動總數超過360萬。（林鄭月娥facebook）

特首辦亦指，林鄭的facebook專頁在2017年7月1日推出後，吸引超過17萬用戶「追蹤」，截止今年3月31日共發出382個帖子，互動總數超過360萬。至於Instagram在2017年7月1日推出以來，吸引3萬用戶「追蹤」，截至今年3月31日，專頁發出305個帖子，互動總數超過18萬。

對於議會陣線朱凱廸問及林鄭過去5年曾向中央提交那些報告？以及報告內容為何？特首辦稱，按照一貫做法，特區政府不會回應或評論與中央之間任何溝通或文書來往。