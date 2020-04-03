特別財會．逃犯條例│40政府物業被毀　維修費6千萬　立會佔最多

去年爆發的反修例風波中，政府物業及設施多次遭受破壞，財經事務及庫務局回答議員有關修複工程開支的提問，當中以立法會大樓的開支最高，達1530萬元；而位於灣仔的香港警察總部，維修開支則為104萬多元。受破壞的建築物多為各區警署及政府合署，涉及玻璃和外牆等多樣破壞。

▼7.1衝擊立法會情況▼

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反修例風波至今，多所政府物業及設施受到破壞。財經事務及庫務局回覆民建聯立法會議員李慧琼，在特別財的書面提問時稱，在社會事件中被破壞，而需要建築署進行建築維修工程的主要政府物業及設施，涉及預算開支共61,173,000元，包括立法會綜合大樓、政府總部、各分區警署等共40多處，涉及玻璃、假天花及及外牆等多項破壞。當中以立法會綜合大樓的工程開支最為高昂，達15,300,000元，其次分別為長沙灣政府合署及政府總部，各涉資930萬元及900萬元。受破壞的建築物多為各區警署及政府合署。

去年7月，大批示威者闖入立法會會議廳，大規模破壞立法會大樓內的物品，港大學生會會長孫曉嵐與另外6人被指涉及其中，被控進入或逗留在會議廳範圍等罪，前日在東區裁判法院提訊。