特別財會．新冠肺炎│行山人士增加　郊野公園垃圾數量增一成

新型肺炎疫情持續擴散，不少市民假日都選擇到郊外吸收新鮮空氣，惟未有嚮應政府呼籲「自己垃圾自己帶走」，造成郊野公園垃圾數量飆升。漁護署回應民主黨立法會議員胡志偉就特別財會的書面提問，指單於2020年首兩個月，漁護署在郊野公園內收集到的垃圾數量比去年同期上升約一成，近日亦留意到不少市民到郊野公園，已透過靈活調配人手，加強巡查和清潔場地。

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漁護署指，今年首兩個月在郊野公園內收集到的垃圾數量比去年同期上升約一成，被檢控亂拋垃圾的個案為10宗。漁護署已透過靈活調配人手，加強巡查和清潔場地，並按情況在個別場地提供大容量的垃圾桶供郊遊人士使用，如發現亂拋垃圾的情況，會採取適當執法行動；亦會繼續加強教育及宣傳，進一步推廣「自己垃圾 自己帶走」和良好的遠足文化。

郊野公園非法展示直幅個案增多 漁護署：會加強巡邏

另外，民建聯立法會議員何俊賢問到，過去五年接獲多少宗有人在郊野公園非法展示直幅及標語等，以及會否提高有關罰則及加強執法。漁農署回覆指，非法展示大型直幅個案數目由過往每年平均3至4宗，增至2019年的22宗。根據《郊野公園及特別地區規例》，在未經郊野公園及海岸公園管理局總監許可的情況下，不得在郊野公園或特別地區內展示任何標誌及條幅等，最高可被判罰款2,000元及監禁3個月。過去5年，漁護署成功提出2宗檢控，其他非法展示大型直幅的個案則在調查後均未能找到涉事人，故此未能採取進一步行動。

漁護署表示，會繼續加強巡邏郊野公園，包括曾非法展示大型直幅的地點，並會不時檢視有關郊野公園的巡邏路線及次數，並在有需要時安排特別巡邏以打擊違反《規例》的活動。