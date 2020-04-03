逃犯條例│政府新聞處增八千萬作海外宣傳　盼重建國際對港信心

去年六月反修例運動發生後，本港有民間組織多次於海外報章和雜誌刊登印刷廣告，呼籲海外人士關注運動。政府新聞處其後亦於海外不同國家的報章和雜誌刊登廣告，闡釋特區政府的觀點。 民政事務局轄下的政府新聞處今日（3日）書面回應多名立法會議員提問時，指將於20/21年投放2.26億元，進行香港以外的公共關係工作，比去年度的預算大幅增加7,900萬元。而政府新聞處會新增7個新聞主任職系職位，當中4個職位為時限1年，7個職位的預算總開支為577萬元。

政府新聞處去年九月曾於《澳洲金融評論》刊登一則政府廣告。（讀者提供相片）

政府新聞處回應時指，香港自去年六月以來的社會運動，「引起全球廣泛關注，形象亦受到影響」，而新冠肺炎疫情亦令香港經濟受進一步打擊，連串事件令人關注香港「能否繼續保持其國際商業和金融樞紐的地位，並以法治為本，提供穩定的社會環境」。故此政府將「大幅加強現行的推廣和宣傳」，以消弭主要海外市場對香港的負面印象，同時鞏固他們對香港的信心，推廣香港在一國兩制下，作為亞洲的國際商業和金融中心的強項、優勢和潛力，社會安全自由穩定，並具備堅實穩固的法律制度等信息，逐步重建國際社會對香港的信心。

政府新聞處又指，新聞處自去年六月已加強海外的公共關係和宣傳工作，並兩度在北美洲、歐洲和亞洲的主要報章和雜誌刊登印刷和網上廣告，向世界各地人士闡釋特區政府的觀點。同時加強與海外傳媒和不同持份者聯繫，包括國際商會、外國駐港領事和智庫等，向他們提供有關香港最新情況，傳遞有關香港的正面訊息和澄清失實的報道。未來政府新聞處將大幅加強現行的推廣和宣傳，包括夥拍國際知名的傳媒機構推廣香港、在國際媒體投放印刷和網上廣告、製作用於社交媒體的內容、支持在港舉行的大型國際盛事的宣傳，以及協助香港在境外設立的經濟貿易辦事處的推廣宣傳工作。

另外民政事務局指，就社會事件或疫情影響而取消的「M」品牌活動共有六個。而由去年6月9日至今年1月28日期間，康文署轄下場地，包括體育館、草地足球場、公眾游泳池、圖書館等，亦曾因社會運動的安全考慮而臨時關閉超過4,900次。