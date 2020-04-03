新冠肺炎丨陳淑莊等被指違例酒吧聚集 陳：投訴人誤解條例

新冠肺炎持續肆虐，政府近日陸續要求酒吧、卡拉OK、健身房等關閉14天，又立例禁止市民進行4人以上的群體聚會。不過，《香港01》收到市民拍下的數張照片，指公民黨立法會議員陳淑莊、中小企食店聯盟召集人林瑞華等40多人，昨晚（2日）疑似違反有關規定，到深水埗一間酒吧聚集，商討今日早上記者會等事項。 陳淑莊回覆指，即晚與包括林瑞華在內、受新措施影響的飲食業人士開會，籌備翌日早上的記者會回應該新措施。基於會議舉行地點即該酒吧並沒有營業，加上自己以立法會議員身分出席，故此並無違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》。陳淑莊又指，舉報人顯然誤解了新規例的內容與應用，說明政府的宣傳不足，必須加強。

香港中小企食店聯盟及酒吧餐飲業於今日召開記者會。（歐陽德浩攝/資料圖片）

該名市民表示，於昨晚11時許，發現陳淑莊、林瑞華等40多人分別乘坐的士及私家車，陸續來到位於深水埗大南街的酒吧聚集，在酒吧下了一半鐵閘的情況下，於裡頭商討今早餐飲業界舉行記者會的計劃和流程事項。直到12時左右，警方收到多人聚集的舉報到場，相關人士被勒令散去，而陳淑莊則貌似半醉地登上一輛的士離開，林瑞華則留於酒吧內未有現身。

陳淑莊回覆指，政府昨日突然宣布，要求酒吧今日晚上6時後全面停業14天，因此即晚與包括林瑞華在內、受新措施影響的飲食業人士開會，籌備翌日早上的記者會回應該新措施。基於會議舉行地點即該酒吧並沒有營業，加上陳淑莊以立法會議員身分出席，故此並無違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》。陳淑莊又指，參與會議的人士清楚明白防疫的重要性，會議期間保持社交距離。

對於被指警方收到多人聚集的舉報到場，陳淑莊澄清指是警方收到噪音投訴，大約午夜時份4名警員到場了解情況之後離開，沒有進行驅散，會議繼續至大約深夜2時結束。她批評，舉報人顯然誤解了新規例的內容與應用，說明政府的宣傳不足，必須加強，令市民和記者免於恐懼。