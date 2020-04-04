新冠肺炎│政府下半旗　林鄭率司局長默哀　中環有團體哀悼

新冠肺炎疫情持續，中港兩地均有人被病毒奪去生命，中央政府今日（4日）舉行悼念儀式，包括全國及駐外使領館下半旗致哀。港府亦響應，懸掛國旗及區旗的政府機構下半旗誌哀。特首林鄭月娥於早上10時，與立法會主席梁君彥、行政會議成員及司局長在特首辦默哀3分鐘。 另外，中環和平紀念碑亦有悼念活動，於早上10時為抗疫的醫護人員默哀。

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【09:58】曹達明提及疫情中犧牲的人，哽咽落淚，表示感謝所有付出的人，並為香港及內地的醫護人員打氣。

4名參加者配合中國全國各地默哀，上午10時低頭3分鐘，哀悼疫症中逝世的人，並配合響起警報器。

【09:45】活動召集人曹達明促請特首林鄭月娥設立國家公園，紀念於不同事件中逝世的人。他又解釋受新冠肺炎疫情影響，以及擔心觸犯法例，今日集會只有4人出席。

【09:35】親中團體「同心護港」今日（4日）響應中國全國哀悼新冠肺炎中逝世的人，到中環和平紀念碑舉行集會，與中國全國同步於上午10時哀悼3分鐘。

澳門政府亦宣布，將按國務院辦公廳發出的通知，今日所有政府機關、立法和司法機關、駐外辦事處、學校、公共地點下半旗致哀。 並且停止公共娛樂活動，以及所有具慶祝或喜慶性質的活動。10時開始，全澳居民默哀3分鐘表達特區對新冠肺炎疫情中犧牲烈士和逝世同胞的深切哀悼。